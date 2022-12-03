المدرب المساعد للسنغال: الفوز على إنجلترا سيكون تقدمًا كبيرًا لهذا الجيل

تحدث ريجي بوجار، المدرب المساعد للمنتخب السنغالي عن مباراة إنجلترا، ببطولة كأس العالم 2022، مشددًا على قوة الخصم.

ويلتقي منتخب السنغال، نظيره إنجلترا غدًا في التاسعة مساءً ضمن لقاءات دور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022.



وقال بوجار في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المنتخب الإنجليزي قوي، ولديه عناصر جيدة في عدة جوانب".



وغاب أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، عن المؤتمر الصحفي ومران المنتخب خلال اليومين الماضيين، بسبب المرض حسبما أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم.

وأضاف: "سنحاول أن نضع الخطة الأفضل لمثل هذه المباريات لنتمكن من تسبيب المشاكل للخصوم التي تواجهنا".



وأردف: "المنتخبات الإفريقية قادرة على التألق والسطوع في المستقبل القريب".

وأنهى تصريحاته: "إذا هزمنا المنتخب الإنجليزي سنكون حققنا تقدمًا كبيرًا لفريقنا، لأننا نملك عناصر ناضجة وعلى مستوى مميز".

ويتطلع المنتخب السنغالي لتكرار مشاركته التاريخية في نسخة مونديال 2002، والتي نجح خلالها في التأهل للدور ربع النهائي.