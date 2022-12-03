مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. السبب وراء تصدر لبلبة وإليسا «التريند»

تصدر اسم الثنائي الفنانة لبلبة، والمطربة إليسا، التريند، وذلك أثناء تواجدهما في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، بالتعاون مع فانيتي فير، لحضور حفل عشاء خاص، بمناسبة الاحتفاء بدور المرأة في السينما.

وحضر الحفل عدد كبير من النجوم منهم يسرا وأمينة خليل ولبلبة والإعلامية بوسي شلبي والمخرجة إيناس الدغيدي، أندي غارسيا، وميشيل رودريجيز، سلمى أبو ضيف وتارا عماد، وغيرهم.

وأحيت الحفل النجمة إليسا، وانتشرت فيديوهات لها من الحفل ظهرت في واحد منها وقد نزلت من المسرح لتلقي التحية على النجمة لبلبة وتغني معها، وما كان من الأخيرة إلا أن رحبت بها وقبلت يديها في لقطة عفوية.

وأطلت إليسا في الحفل بفستان ذهبي قصير بأكمام طويلة من خامة السكوين، وفتحت إليسا "سوستة" الظهر ليصبح مكشوفا

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعرض 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان، العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط +" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفيلم "ع مفرق طريق" للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

شارك حوالي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ41 لغة، حيث سيتم عرضهم في المهرجان، بجانب 34 فيلمًا في عرض عالمي أول، و17 فيلمًا في أول عرض عربي و47 عرضًا لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.