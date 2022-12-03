السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. هولندا تتقدم على أمريكا بهدفين فى كأس العالم

ديباي
ديباي

تقدم منتخب هولندا على نظيره أمريكا بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر.

 

المنتخب الأمريكي كان البادئ بالخطورة مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق انفراد لكريستيان بوليسيتش، الذي تصدى لها ببراعة حارس هولندا نوبرت.

 

وكان أول رد من هولندا في الدقيقة 10 عندما سجل ممفيس ديباي هدف التقدم بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من دينزل دومفريس.

 

وفي الدقيقة 17 سدد داني بليند كرة داخل منطقة الجزاء، علت مرمى تيرنر حارس أمريكا.

 

وتسلم ممفيس ديباي تمريرة على الجانب الأيمن من منطقة جزاء منتخب أمريكا في الدقيقة 20، وسدد الكرة مباشرة ناحية المرمى ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

 

وانطلق ممفيس ديباي بالكرة في هجمة مرتدة بالدقيقة 27 وراوغ أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وحاول إرسال كرة عرضية وارتطمت الكرة بمدافع أمريكا وتحولت لركنية نفذها جاكبو وأبعدها دفاع أمريكا لركنية أخرى نفذها جاكبو وأبعدت مرة أخرى من الدفاع ناحية وسط الملعب وتسلمها فرانكي دي يونج ولعب كرة طولية خلف الدفاع لدومفريس ولكن الكرة خرجت من الملعب.

 

وعاد نوبرت وفرض نفسه نجمًا للشوط الأول، بعدما تصدى لتسديدة تيموثي ويا الصاروخية في الدقيقة 42.

 

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني، سجل بليند هدف هولندا الثاني بنفس طريقة الهدف الأول بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

 

تشكيل هولندا.. ديباي وجاكبو يقودان الهجوم أمام أمريكا

 

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: تمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان أكي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، فرانكي دي يونج، مارتن دي روون، دافي كلاسين، داني بليند.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

هولندا أمريكا ديباي بليند كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى قضية «خلية الوراق الإرهابية»

«خطفوه بالغلط».. بلاغ يكشف عصابة تصنيع مخدر «البودر» بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة