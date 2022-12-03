الشوط الأول.. هولندا تتقدم على أمريكا بهدفين فى كأس العالم

تقدم منتخب هولندا على نظيره أمريكا بهدفين نظيفين، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم السبت في إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2022 بقطر.

المنتخب الأمريكي كان البادئ بالخطورة مبكرًا في الدقيقة 3 عن طريق انفراد لكريستيان بوليسيتش، الذي تصدى لها ببراعة حارس هولندا نوبرت.

وكان أول رد من هولندا في الدقيقة 10 عندما سجل ممفيس ديباي هدف التقدم بتسديدة داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من دينزل دومفريس.

وفي الدقيقة 17 سدد داني بليند كرة داخل منطقة الجزاء، علت مرمى تيرنر حارس أمريكا.

وتسلم ممفيس ديباي تمريرة على الجانب الأيمن من منطقة جزاء منتخب أمريكا في الدقيقة 20، وسدد الكرة مباشرة ناحية المرمى ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن للحارس.

وانطلق ممفيس ديباي بالكرة في هجمة مرتدة بالدقيقة 27 وراوغ أكثر من لاعب داخل منطقة الجزاء وحاول إرسال كرة عرضية وارتطمت الكرة بمدافع أمريكا وتحولت لركنية نفذها جاكبو وأبعدها دفاع أمريكا لركنية أخرى نفذها جاكبو وأبعدت مرة أخرى من الدفاع ناحية وسط الملعب وتسلمها فرانكي دي يونج ولعب كرة طولية خلف الدفاع لدومفريس ولكن الكرة خرجت من الملعب.

وعاد نوبرت وفرض نفسه نجمًا للشوط الأول، بعدما تصدى لتسديدة تيموثي ويا الصاروخية في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الثاني، سجل بليند هدف هولندا الثاني بنفس طريقة الهدف الأول بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

تشكيل هولندا.. ديباي وجاكبو يقودان الهجوم أمام أمريكا

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

خط الدفاع: تمبر، فيرجيل فان دايك، ناثان أكي.

خط الوسط: دينزل دومفريس، فرانكي دي يونج، مارتن دي روون، دافي كلاسين، داني بليند.

خط الهجوم: ممفيس ديباي، كودي جاكبو.