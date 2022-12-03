مروان شحادة لـ«الدستور»: زيارة ملك الأردن لمصر تحافظ على امتدادات العلاقات الاستراتيجية

قال الدكتور مروان شحادة، الباحث والسياسي الأردني، إن زيارة الملك عبدالله الثاني للقاهرة أمس تأتي لتبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص.

وأوضح الباحث السياسي الأردني، أن قضية مواجهة الإرهاب احتلت جانبًا مهمًا من لقاءات الزعيمين بالإضافة إلى التباحث حول مستقبل العلاقات السياسية والتجارية بين الأردن ومصر، مشيرًا إلى أن العلاقة المصرية الأردنية هي علاقة استراتيجية وبخلصة أن مصر والأردن والسعودية محور الامتداد العربي وكذلك العلاقة استراتيجية بعيدة المدى وليس علاقة وقتيه مصلحية".

ولفت الدكتور مروان شحادة، إلى أن هذه الزيارة تأتي لتطوير هذه العلاقات التي تربط البلدين للحفاظ على امتداد هذه العلاقة، مشيرًا إلى أهمية تأكيد زعيما البلدين على مواصلة توسيع التعاون الثنائي بين الأردن ومصر، والثلاثي مع العراق، والبناء على الاتفاقيات المبرمة، تحقيقا للمصالح المشتركة وخدمة للقضايا العربية.

واعتبر الباحث الأردني أنه فوز حلف بنيامين نتنياهو، واليمين المتشدد في إسرائيل سيكون له تداعيات على الإقليم بشكل عام والأردن بشكل خاص، في ظل ما شهدته العلاقات العربية والأردنية توتر شديد في نهاية حكم نتنياهو السابق.

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رحب بزيارة أخيه الملك عبدالله إلى القاهرة، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن، وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعرباً عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، كما ثمن سيادته الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية المتواجدة في الأردن.