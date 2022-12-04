لربات البيوت.. وصفات سريعة لوجبات يومية مغذية بأقل التكاليف

بات من الصعب الآن تحضير وجبة سريعة وغير مكلفة على مدار أيام أسبوع، فهي من الأمور الصعبة والشاقة على ربة المنزل، ويعتبر اختيار الأكلات وتوزيعها على مدار الأسبوع أسهل خيار مقارنة بضبط الميزانية المتعلقة له، ويصبح الأمر أكثر صعوبة إذا كانت الميزانية محدودة، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية التي تجتاح العالم كله مما يجعل الأمور أكثر تعقيداً، خاصة مع عدم وجود اللحم والدجاج في المكونات.

وإليك في السطور المقبلة، أكلات سهلة وغير مكلفة لأكلات أسبوع كامل سهلة واقتصادية شاملة إفطار وغذاء وعشاء، مناسبة للتوفير ، بالإضافة لجدول الطلبات للبيت لعدد 4 أربع أفراد وتكفي ل 9 أيام مما يعني خيارات أكثر يمكنك التبديل فيما بينها.

- جدول المشتريات

1/2 كيلو فول للتدميس.

1/4 كيلو فول مدشوش للطعمية.

كيلو جبن قريش.

15 حبة بيض.

3 كيلو بطاطس.

2 كيلو طماطم.

كيلو بصل.

خضرة "كزبرة وشبت وبقدونس".

1/2 كيلو خيار.

حبة كرنب.

كيلو ونصف سمك بلطي منظف للقلي.

كيلو ونصف باذنجان رومي.

2 كيلو أرز.

1/4 كيلو لحم مفروم.

1/2 كيلو صدور دجاج بانيه.

كيلو مكرونة.

15 حبة بيض.

1/4 كيلو عدس أصفر.

1/4 كيلو سجق لحم.

كيلو رنجة.

2 كيلو حليب.

عبوة جيلي.

- توزيع وجبات الإفطار والعشاء

فول مدمس "بالطحينة، بالطماطم، بالخلطة، سادة" نوعي في وصفات تحضير الفول.

فلافل.

جبن قريش.

بطاطس محمرة.

يمكنك تنويع الخيارات السابقة لتحضير الإفطار والعشاء.



- مقترحات الغذاء

كشري بالعدس الأصفر مع البيض المسلوق والباذنجان المقلي والسلطة و البطاطس المحمرة.

سمك مقلي مع الأرز الأبيض أو الأحمر مع سلطة خضراء.

مسقعة باللحم المفروم والخبز، ويمكنك تحضير المسقعة نباتية بدون لحم للتوفير.

مكرونة بالبشاميل وبانيه دجاج.

بيض وبطاطس، وتعتبر أكلة لذيذة سهل تحضيرها: يقطع البطاطس مكعبات صغيرة وتقلى، ثم تصفي من الزيت وتوضع بمقلاة تيفال ويضاف عليها البيض المخفوق وتقلب وتقدم.

طاجن سجق بالمكرونة مع البطاطس المحمرة.

رنجة وبطاطس محمرة وطماطم و خبز.

شكشوكة بيض "صلصة طماطم بالبصل والثوم، تسبك ثم يوضع بها بيض عيون ويترك حتى ينضج على نار هادئة وتقدم مع الخبز.

محشي كرنب يقدم مع البطاطس المحمرة.

- أكلات اقتصادية للغداء