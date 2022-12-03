عضو جمعية مطوري القاهرة: مطلوب التوسع في مبادرات القطاع العقاري

طالب الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بالتوسع في المبادرات والاستمرار في تمويل المشروعات القائمة حتى الانتهاء منها بنفس أسعار الفائدة للتقليل من حدة النتائج السلبية المتوقعة.

وأضاف عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة أن شركات التطوير العقاري تعاني من ضبابية المشهد فيما يتعلق بالتسعير وإتاحة مدخلات البناء وعدم تذبذب سعر الصرف، وكلها عوامل ستدفع إلى زيادة كبيرة في أسعار المنتج العقاري وما يزيد من التحديات عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق باستمرارية دعم التمويل العقاري بالنسبة لوحدات القطاع الخاص.

وأضاف الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري أن توقف مبادرة التمويل للصناعة والعقارات سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة أسعار مواد البناء التي تنعكس على حدوث ارتفاعات نسبية في أسعار الوحدات العقارية.

وأكد عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن إلغاء المبادرات منخفضة العائد سيكون لها تأثيرات سلبية على القطاع العقاري خاصة الشركات التي لديها مخزون من الوحدات الجاهزة المتوافقة مع مبادرة دعم التمويل العقاري، مؤكدين أن نقل تبعية المبادرة لوزارة الإسكان سيجعلها تقتصر على الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة، كما أن الظروف الراهنة سيترتب عليها المزيد من ارتفاع الأسعار للمنتج العقاري تزامناً مع ضعف القدرة الشرائية، وبالتالي فإن الحاجة لبرامج تمويل ميسرة ضروري لضمان استمرارية السوق العقارية.

وقال الدكتور أحمد هندي عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة، غالبية السوق العقاري يقوم بمراجعة التسعير يوميًا في ظل عدم وضوح الرؤية لأسعار غالبية الخامات ومدخلات البناء المختلفة وعدم استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى امتناع العديد من الشركات عن بيع منتجاتها من منتجات البناء وهو ما يضطر المطور لشراء بأسعار اعلى من السوق .وذكر عضو جمعية مطوري القاهرة، بأهمية الاستجابة بسرعة التوسع في مبادرات القطاع العقاري لتقليص من حجم الركود في القطاع العقارات نتيجة لارتفاع اسعار مواد البناء وإلغاء المبادرات.