مراسل «القاهرة الإخبارية» بمارسيليا: تخوفات من انقطاعات بالكهرباء فى فرنسا

قال خالد شقير مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من فرنسا، إن تداعيات الأزمة الأوكرانية على الداخل الفرنسي، بصفة خاصة، تؤثر بشكل كبير جدًا على الوضع الاقتصادي والأسعار.

وأضاف شقير عبر «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تخوفات بسبب زيادة نسبة التضخم، وكذلك تخوفات من انقطاعات بالكهرباء في فرنسا.

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن هناك تخوفات أيضًا في فرنسا من تحول الأزمة الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية، متابعًا: «المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أعلن عن تخوفات في ظل استعداد الفرنسيين للاحتفال بأعياد الميلاد، حيث أشار إلى إمكانية حدوث انقطاعات محتملة للكهرباء».

شقير: الحكومة الفرنسية تطالب المواطنين بالمزيد من ترشيد الاستهلاك

وتابع: «نحن الآن في فصل الشتاء ودرجات الحرارة منخفضة جدًا تصل إلى 4 وفي بعض المناطق تصل إلى 2 درجة مئوية مثل جبال الألب الذي شهد سقوط جزء من الجليد»، مشيرًا إلى أن هناك توقعات بحدوث الكثير من الانقطاعات في الكهرباء خلال شهر يناير المقبل.



وأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين انتقدوا تصريحات متحدث الحكومة؛ لأنه طالب بالمزيد من ترشيد الاستهلاك كما أن هذا الترشيد لن يمنع انقطاع الكهرباء في فرنسا.