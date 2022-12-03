السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حصاد مجموعات المونديال.. قطر وويلز الأسوأ بين منتخبات كأس العالم

قطر
قطر

أسدل الستار أمس الجمعة على دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر، بعدما انتهت منافسات المجموعتين السابعة والثامنة.

وأكمل منتخبات البرتغال، كوريا الجنوبية، البرازيل وسويسرا عقد المتأهلين لدور الـ16 الذي ينطلق مساء اليوم السبت.

وتأهل كل من هولندا، أمريكا، أستراليا، الأرجنتين، فرنسا، بولندا، إنجلترا، السنغال، اليابان، كرواتيا، البرازيل، كوريا الجنوبية، المغرب، إسبانيا، البرتغال وسويسرا.

وفي السطور التالية يستعرض لكم «الدستور» حصاد كامل لدور المجموعات والبداية مع المنتخبات الأسوأ والتي لم تقدم المستوى المطلوب وودعت البطولة.

 

المجموعة الأولى

 

حجز منتخب قطر أول بطاقة وداع في البطولة بعدما خسر أول لقاءين أمام الإكوادور والسنغال، وأصبح ثاني مستضيف للبطولة يودع من دور المجموعات.

 

قطر لم يقنع وقدم أداء متواضعا للغاية حيث أحرز هدفا وحيدا واستقبل شباكه 7 أهداف.

 

بدأ مبارياته بالخسارة من الإكوادور بهدفين نظيفين، ثم بنتيجة 3-1 من السنغال وأخيرًا الهزيمة بهدفين نظيفين أمام هولندا.

 

المجموعة الثانية

 

كان منتخب ويلز الحلقة الأسوء في المجموعة الثانية التي ضمت إنجلترا، أمريكا وإيران بعدما قدم مستوى ضعيفا ومتواضعا للغاية.

 

ويلز لعب 3 لقاءات سجل هدفا وحيدا واستقبلت شباكة 6 أهداف.

 

بدأت بالتعادل الإيجابي مع أمريكا بهدف لكل فريق، ثم الخسارة بهدفين أمام إيران وبثلاثية أمام إنجلترا.

 

المجموعة الرابعة

 

في المجموعة الرابعة قدم منتخب الدنمارك واحدة من أسوأ مبارياته في كأس العالم بعدما تذيل المجموعة التي ضمت فرنسا، تونس وأستراليا.

 

الدنمارك تذيل المجموعة برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارتين أمام فرنسا وأستراليا.

 

أحرز هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف.

 

المجموعة السادسة

 

رغم أنه قدم أداء جيدا في مبارياتها الثلاثة، إلا أن كندا رفقة قطر لم يسجل أي فوز واحتل المركز الأخير في المجموعة السادسة دون نقاط والتي ضمت المغرب، بلجيكا وكرواتيا.

 

كندا تذيل المجموعة دون نقاط بعد الخسارة في الثلاث لقاءات حيث سكنت شباكه 7 أهداف وسجل هدفين.

 

بدأ بالخسارة بهدف نظيف أمام بلجيكا ثم برباعية أمام كرواتيا وأخيرًا بهدفين أمام المغرب.

 

دور المجموعات بكأس العالم كأس العالم 2022 كأس العالم قطر ويلز

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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