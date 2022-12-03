الأنبا يوسف يترأس أول قداس في بورتو بلاتا بالدومينيكان

ترأس نيافة الأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس مار مرقس في مدينة بورتو بلاتا بجمهورية الدومينيكان بمنطقة الكاريبي، وهو أول قداس يصلى هناك.

وتجري حاليًا عمليات استكمال تشطيبات مبنى الكنيسة تمهيدًا لتجهيزه لإقامة الصلوات والخدمات.

شارك في صلوات القداس الدياكون ماركوس الذي يخدم في إيبارشية بوليڤيا.

سيامة كهنة جدد بأبو قرقاص

ومن جهته صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص القداس الإلهي، في كنيسة السيدة العذراء بالفكرية (مقر المطرانية)، وعقب صلاة الصلح سام نيافته ٥ من الشمامسة كهنة للخدمة بالكنيسة ذاتها.

شارك في صلوات القداس والسيامة عدد من الآباء كهنة الإيبارشية ومن بعص الإيبارشيات الأخرى.

وكانت قد بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الميلاد المجيد، لمده 43 يومًا ويستمر حتى 7 يناير المقبل.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا تنتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعة السرياني البطريرك الـ62.

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح الجمعة الـ9 من ديسمبر2022، لاستقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدي الأقباط.

أشهر أسماء «كيهك»

يعد شهر كيهك هو الشهر الرابع من الشهور القبطية، ويتميز بعدة أسماء منها الشهر المريمي، وسبعة وأربعة، نظرًا لكثرة الطقوس والتسابيح المبهجة والسهرات الأسبوعية، والتراتيل الخاصة بالسيدة العذراء مريم، والذي خصصت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لها كتابًا خاصًا في شهر كيهك والذي يسمى بـ الإبصلمودية الكيهكية.

- تسبحة الشهر المريمي

تقام صلوات الكيهكية مساء كل يوم من التاسعة مساء، وحتى السادسة صباح اليوم التالى، انتهاء صلاة القداس، ويذكر أن تسبحة الأحد التي تقام مساء السبت هى التسبحة الرئيسة طوال الأسبوع، ولها قراءات مميزة عن بقية الأيام، وتختلف عن بقية أيام الأسبوع التي تشترك جميعها في نفس الترتيب.