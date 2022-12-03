أسرة عريس القليوبية تروى تفاصيل مصرعه ليلة زفافه على «زراعى القليوبية»

روت أسرة الشاب أحمد محمد سرحان، 23 سنة، عريس طوخ بمحافظة القليوبية، تفاصيل مصرعه أمس في حادث تصادم على طريق "بنها- القاهرة الزراعي" أثناء عودة الراحل وخطيبته من كوافير بمدينة بنها، نتيجة اصطدام سيارة الزفة بعامود كهرباء يمين الطريق قبل مول العابد بمدينة طوخ، حيث شيع الأهالي جثمان الراحل فجر اليوم وسط حالة من الحزن.

وقال عادل السيد، أحد أقارب العريس المتوفى، إن الفقيد هو وحيد والديه، ووالده رزق به بعد زيجتين لم ينجب فيهما على مدار 30 عامًا، وفي الزيجة الثالثة رزق بابنه أحمد الراحل، والفقيد كان يعمل نقاشًا بعد حصوله على الدبلوم، ومحبوبًا من الجميع بالقرية، مضيفًا أن الحادث وقع على الطريق الزراعي وهو عائد من بنها إلى طوخ للاحتفال بخطوبته وشبكته، إذ صدمت سيارة مجهولة سيارة الزفة من الخلف ما دفعها للاصطدام بعامود إنارة، ما تسبب في وفاة الراحل وإصابة اثنين آخرين وخطيبته التي أصيبت بإصابات طفيفة كدمات وسحجات ولم يتم نقلها للمستشفى.

كانت قد تعطلت حركة الطريق الزراعى بنها القاهرة فى طوخ أثناء تصادم سيارة ملاكى بعامود كهرباء بمدينة بنها، ما أدى إلى مصرع شاب وإصابة آخرين في أثناء حفل زفاف عروسين تم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد تامر موسى حنفى، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى رقم 7286 بعامود كهرباء اتجاه مدينة بنها بطريق مصر الإسكندرية الزراعى بزمام مدينة طوخ.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتا إسعاف، وتبين أن سبب وقوع الحادث اختلال أحد إطارات سيارة ملاكى واصطدمت بعامود كهرباء يمين الطريق، ونتج عنه مصرع "أحمد. م. س"، 23 سنة، وإصابة "نور. م. ش" و"محمد. ع. س"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى والجثة إلى مشرحة المستشفى لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.