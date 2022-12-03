«أخلاقنا الجميلة».. طرق لمساعدة جارك الفقير في فصل الشتاء

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة بعنوان "أخلاقنا الجميلة"، تحث فيها على كل الخصال الحميدة، وعملا بهذه المبادرة نقدم لكم طرق لمساعدة جارك الفقير في فصل الشتاء كما قدمها موقع omorganickitchen.

وبعد وصول الشتاء على قدم وساق، بينما يتم لف معظمنا بالبطانيات الدافئة أثناء الاستمتاع بأشهى المأكولات الشتوية، إلا أن هناك الكثير من الأشخاص ليسوا محظوظين بما يكفي للحصول على الحد الأدنى من المرافق الشتوية لتجاوز موسم البرد.

يجلب الشتاء أيضًا الكثير من المعاناة للمحرومين من حولنا مثل مساعدة منزلنا أو حارس الأمن، ويمكن أن يؤدي الافتقار إلى المأوى والطعام المناسب والملابس الصوفية وانقطاع التيار الكهربائي وما إلى ذلك إلى صعوبة بقائهم على قيد الحياة حيث يصبح الطقس قاسياً.

وبدأت الحكومة مشاريع مختلفة لإعادة تأهيل المشردين في ملاجئ ليلية في أشهر الشتاء الجارية، كما بدأت العديد من المنظمات غير الحكومية أيضًا بحملات مختلفة لتوفير الملابس والبطانيات والصوف للمحتاجين، ومع ذلك، بصفتنا فردًا، تقع على عاتقنا أيضًا مسؤولية القيام بهذه المبادرة لمساعدة الفقراء في هذه الأوقات الصعبة عندما تنخفض درجة الحرارة كل يوم.

يتساءل الكثير من الناس عن مساعدة المستضعفين لكنهم غير متأكدين من كيفية القيام بذلك، لذا نقدم لك هنا بعض الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تقديم مساعدة هائلة وإحداث أكبر تأثير في المجتمع:

1. تبرع بالملابس الدافئة

من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لجعل حياة هؤلاء الأشخاص أقل صعوبة هو التبرع بالملابس الدافئ، و لدينا جميعًا قطع ملابس لم نعد نرتديها أو شيء لن نرتديها، فلا تدع مثل هذه الملابس تذهب إلى سلة المهملات بدلاً من ذلك، خذ جولة وتبرع لمن ينام على جانب الطريق، يتم الترحيب دائمًا بالبطانيات والجوارب والأحذية ومستلزمات النظافة وتوفر خيارات جيدة للتبرع.

2. تواصل مع المنظمات غير الحكومية

هناك العديد من المنظمات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل ليل نهار لتسهيل حياة الناس، وخاصة أولئك الذين لا مأوى لهم، وإذا رأيت وشعرت أن أي شخص بالخارج في ليلة باردة يحتاج إلى مساعدة فورية، فيرجى الاتصال بهذه المنظمات، ومثل هذا العمل الصغير الذي تقوم به يمكن أن ينقذ حياتهم.

3. تطوع للمساعدة في بناء الأسقف

في العديد من المناطق العشوائية في مصر، لا يستطيع الكثيرون تحمل سقف مناسب فوق رؤوسهم، مما قد يجعل من الصعب تحمل البرد، وهناك العديد من المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا في جميع أنحاء البلاد لبناء أسقف يمكنك التطوع للمساعدة فيها أو التبرع بها .

4. جمع التبرعات

إذا كنت لا ترغب في التبرع لمؤسسة ما وتريد أن تفعل ذلك بنفسك، فيمكنك دائمًا إنشاء حملة لجمع التبرعات وتشجيع أصدقائك وعائلتك على جمع الأموال لمن هم أقل حظًا في مجتمعك.

5. إعطاء الطعام

بدلاً من إعطاء بقايا الطعام، من الأفضل إعطاء مواد الطعام للأسرة من بقوليات وغيرها الشخص الفقير، ويمكنك أيضًا الاتصال بالمنظمات غير الهادفة للربح وبنوك الطعام التي تساعد في توزيع الطعام وإتاحة الوصول إليه للمحتاجين، وهناك أيضًا العديد من المجموعات حول منطقتنا التي تجمع بقايا الطعام الصالحة للاستهلاك وتوزيعها على أفراد الأسرة أو الأشخاص الفقراء.

6. دعم المساعدين المنزليين

العمال المنزليون هم الأبطال المجهولون الذين يتأكدون من استمرار عمل منزلنا بغض النظر عما يمرون به، ومع ذلك، لدينا بعض الأفكار التي ستجعلهم بالتأكيد يشعرون بالحب والتقدير والاهتمام، دعنا نلقي نظرة أدناه لمعرفة كيف يمكنك دعمهم:

قدم الشاي الدافئ.

امنح البطانيات أو المنسوجات الصوفية المستخدمة.

أعطِ بقايا طعامك الآمنة للاستهلاك.

امنح الأطفال منهم كتبًا مدرسية قديمة.

تحمل مسؤولية تعليم أطفالهم، إن أمكن.

امدحهم على عملهم بلا كلل.

امنحهم يوم عطلة.

تواصل معهم في كثير من الأحيان.

7. مساعدة الحيوانات الضالة

أخيرًا وليس آخرًا، تزداد الحياة السيئة للحيوانات الضالة سوءًا مع انخفاض درجة الحرارة، ويصبح من الصعب جدًا على بقائهم على قيد الحياة بسبب عدم وجود مأوى أو طعام مناسب، وسواء كنت من محبي الحيوانات أم لا، فإن القليل من الجهد سيساعد في إحداث فرق بين الحياة والموت، وهذه بعض الطرق السهلة لتسهيل حياة أصدقائنا الذين لا صوت لهم بينما ندخل في فصل الشتاء:

اتصل بالمنظمة غير الحكومية القريبة منك.

وفر مأوى داخل موقف السيارات أو الحوش أو مقعد الحديقة أو كوخ منزلك.

توفير الإمداد بالمياه العذبة والطعام.

وفر بطانيات وشال بشكل أساسي يغطيها.