اقتراح بمجلس الشيوخ لوضع خطة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية

تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ موجه إلى كلا من وزير التربية التعليم، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير الثقافة، وزير الشباب والرياضة، وزير البيئة، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بشأن وضع خطة مشتركة بين عدد من الوزارات والهيئات الإعلامية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، والتكيف معها للتخفيف من آثارها، ومحو الأمية المناخية.

وقال الجندى فى الاقتراح المقدم منه، إن التغيرات المناخية تُعد واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة في وقتنا الحالي، مما وضعها في مكان الصدارة على أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة، وكان لاستضافة مصر مؤتمر قمة المناخ فرصة كبيرة لإحداث حالة من الزخم المعرفي وإجراء حوارات ومناقشات حول قضايا المناخ وتأثيراتها ومخاطرها وكيفية التخفيف من آثارها والتكيف معها.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الأمر لا يتوقف على انتهاء مؤتمر المناخ بعد انعقاده في مصر، وفي ظل الجهود الكبيرة المبذولة من القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة أثار التغيرات المناخية، ونثق في أن الدولة لن تألو جهدا في التعامل مع هذه القضية والتخفيف من أثارها وأضرارها، مؤكدا أهمية وجود خطة لدى كل وزارة فى الحكومة وكل جهة لمواجهة التغيرات المناخية والتوعية بها وبكيفية الحماية من مخاطرها والتكيف معها، خاصة لتأثيرها المباشر على الإنسان، وهو ما يقتضي وجود استراتيجية أو خطة عمل مشتركة للتوعية بين الوزارات والجهات المعنية وخاصة التي تتعامل وتتواصل مع الجماهير بمختلف فئاتهم.

واقترح النائب حازم الجندي، تضمين المناهج الدراسية في كل مراحل التعليم بدءا من رياض الأطفال وحتى الجامعة، أجزاء تتعلق بتغير المناخ والتوعية بكيفية التكيف والتخفيف من أثاره، للمساعدة على فهم تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري وزيادة محو الأمية المناخية بين الشباب، بالإضافة إلى وضع مواد تثقيفية وعرضها خلال الأنشطة المدرسية والجامعية لرفع الوعي لدى الطلاب ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئي فى المناهج والأنشطة.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، بوضع خطة للتوعية بالتغيرات المناخية في كل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة، وتناولها ومعالجتها إعلامياً بشكل دائم، نظرا لأن الإعلام يلعب دورا حيويا ومؤثرا في عملية التوعية بشكل عام.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بدعوة الوزارات والجهات المعنية لمناقشة خطتهم في التنسيق والتعاون للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التكيف معها ومحو الأمية المناخية لدى المواطنين.