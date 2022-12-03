لتأثيرها السلبى على جودة الخدمات.. إزالة شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخصة

أزال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شبكات اتصالات لاسلكية غير مرخص لها بالعمل من الجهاز بمناطق رئيسية بمحافظتي الجيزة والبحيرة بالتنسيق والتعاون مع إدارة شرطة الاتصالات، حيث كانت تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية المقدمة للمستخدمين بمناطق الهرم وفيصل واللبيني وبمدن دمنهور وكفرالدوار والمناطق المحيطة بها في دائرة قطرها يصل إلى 7 كيلومترات التي كانت تعاني من مشاكل في جودة الخدمات الصوتية، مما ترتب عليه رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بتلك المناطق وذلك وفقًا للقياسات التي أجراها الجهاز بعد عملية الإزالة.

وأسفرت سلسلة حملات شنها الجهاز عن ضبط 694 راوتر لمعالجة البيانات وتوزيعها، وعدد 11 هوائيا خارجيا للربط بين 5 محطات لنقل وتوزيع خدمات الاتصالات بشكل غير شرعي، وعدد 27 مقوي شبكة غير معتمد.

كما قام الجهاز بضبط أحد أكبر الشركات المستوردة لأجهزة مقويات الشبكات غير الشرعية في محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة حيث تم ضبط 118 جهاز تقوية غير شرعي وعدد 300 هوائي، وتأتي هذه الخطوة في إطار قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد لاحظ وجود زيادة كبيرة في عدد شكاوى المستخدمين التي تلقاها من مناطق بمحافظتي الجيزة والبحيرة بخصوص تأثر جودة الخدمات الصوتية المقدمة لهم، وبالفحص الميداني بواسطة الفرق الفنية بالجهاز، تبين استخدامهم لخدمات الاتصالات من خلال شبكات غير تابعة للشركات المرخص لها بالعمل في السوق المصري، مما كان له تأثير سلبي على الخدمات الصوتية المقدمة في هذه المناطق السكنية بأكملها، وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تم إعداد مأمورية من إدارة شرطة الاتصالات بصحبة مفتشي ومأموري الضبط القضائي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.