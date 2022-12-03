«النقل»: تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء إنتاج محلى للعمل فى مشروع «BRT»

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، توقيع عقد تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء إنتاج محلي ماركة MCV طراز SETIBUS C120E.V بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي بقيمة 680 مليون جنيه، للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

وأكد وزير النقل أن هذا اليوم هو يوم هام جدًا لكل المصريين، إذ يشهد أحد الانطلاقات الكبرى لتصنيع أتوبيسات الكهرباء في مصر من خلال التعاقد على 100 أتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الاولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري (BRT)، حيث تم الانتهاء من المرحله الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري وجارٍ الانتهاء من محطات (BRT) وكذلك المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري ليتم زيادة عدد الأتوبيسات الكهربائية التي ستعمل بالمشروع بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير الطريق لتسير على الطريق الدائري بالكامل بطول 110 كم.

وأضاف أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة والتي ستصل نسبة التصنيع المحلي بها في البداية من 50%-60% لتتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول إلى نسبة التصنيع الكامل 100%، مشيرًا إلى أن هذا التوقيع يأتي تعزيزًا لنتائج قمة المناخ COP27 التي استضافتها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ، والتي قدمت نموذجًا رائعًا يعكس جهود الدولة لدمج العمل الإنمائي بأجندة المناخ نظرًا لما تمثله هذه النوعية من وسائل النقل الجماعي الأخضر من نقلة نوعية تحافظ على مستقبل الأجيال القادمة، وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجارٍ حاليًا توزيع الأتوبيسات الكهربائية التي عملت في شرم الشيخ على القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة، بالإضافة لشرم الشيخ، كما أنه تم تشكيل شركة نقل العاصمة الإدارية التي ستضم أتوبيسات تعمل بالكهرباء من الأتوبيسات التي تم تسييرها خلال مؤتمر المناخ ولكن بهوية بصرية أخرى، بالإضافة إلى أتوبيسات تعمل بالغاز، كما سيوجد بها عربات ملاكي تعمل بالكهرباء لتصبح بالعاصمة منظومة نقل أخضر ذكية صديقة للبيئة، موجهًا الشكر إلى تحالف جنرال موتورز على توفير عربات الركوب الكهربائية التي عملت في شرم الشيخ.

وأوضح الوزير أن التعاقد على هذه الأتوبيسات تم بعد إقرارها من اللجنة التي وجه بها الرئيس والمشكلة من كل الجهات المعنية لضمان تحقيق هذه الأتوبيسات أعلى معايير الجودة العالمية، كما أنه تم توفير احتياجات ذوي الإعاقة بها، مضيفًا أن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف إلى توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلية ثم الانطلاق للتصدير للخارج ودول شمال إفريقيا والدول العربية، وأن فخامة الرئيس قد وجه الحكومة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في كل المشروعات ومنها مشروعات النقل لإنتاج الحجم الأكبر مما يتم استهلاكه والتحول إلى التصدير، وكذلك تشجيع كل المصنعين المصريين للانطلاق إلى قاعدة تصديرية قوية، مشيرًا إلى أنه لن يتم استيراد أتوبيسات كاملة لجميع شركات النقل الجماعي مثل السوبرجيت وشركات النقل البري التابعة للقابضة للطرق والنقل البري والبحري وغيرها بل يجب أن تكون مصنعة في مصر بنسبة معينة من المكون المحلي مع نسبة من المكون الأجنبي، هكذا تبنى البلاد في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن هناك متابعة يومية من فخامة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لخطة تنفيذ التصنيع المحلي ومنها صناعات النقل المختلفة وإلى الخطوات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر للسكك الحديدية والمترو من خلال مصنع نيرك وسيماف والإنتاج الحربي.

مشروع B.R.T يعتبر أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو)، لتسهيل حركة تنقل المواطنين المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم، وذلك باستخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء وأن مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تبلغ عدد محطاته 47 محطة وسيمثل نمطًا حضاريًا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس، مضيفًا أن الطريق الدائري سيصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب والوراق، حيث سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

وقد تم إسناد مهمة تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري لشركة أكتا للنقل الجماعي "ACTA" تحالف (شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت – وشركة مواصلات مصر)، لتعظيم التعاون بين القطاع العام والخاص في مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في كل مشروعات الوزارة.