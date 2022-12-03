السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رسميًا.. إيفان بارتون حكمًا لمباراة السنغال وإنجلترا فى دور الـ16 بكأس العالم

إيفان بارتون
إيفان بارتون

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم السبت، عن طاقم تحكيم مباراة السنغال وإنجلترا في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويستعد منتخب السنغال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره منتخب إنجلترا، على ملعب "البيت"، غدًا الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السنغال ضد إنجلترا في دور ثمن النهائي بمونديال 2022، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة السنغال وإنجلترا فى كأس العالم 2022

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين الحكم السلفادوري "إيفان بارتون"، ويعاونه كلًا من مواطنه "دافيد موران" مساعد أول، والأمريكي "كاثرين نيسبيت" مساعد ثانٍ، ومعم الهندروسي "سعيد مارتينيز" حكمًا رابعًا.

بينما سيكون حكم الفيديو VAR: الكندري "درو فيشر"، ويعاونه الأمريكي "أرماندو فيلاريال" حكم مساعد فيديو.

وحكم حالات التسلل: الأمريكي "كوي باركر"، ومعه الكولومبي "نيكولاس جالو".

السنغال VS إنجلترا فى كأس العالم 2022

- وتأهل منتخب السنغال إلى منافسات دور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، كوصيف للمجموعة الأولى، بعدما جمع 6 نقاط.

وكان منتخب السنغال قد حقق انتصارين على قطر والإكوادور، بينما تلقى الهزيمة أمام منتخب هولندا في دور المجموعات بكأس العالم 2022.

- في المقابل، خطف منتخب إنجلترا بطاقة التأهل لدور الـ16 بكأس العالم 2022، كمتصدر المجموعة الثانية، بعدما جمع 7 نقاط.

وكان منتخب إنجلترا قد حقق انتصارين على إيران وويلز، بينما وقع في فخ التعادل مع أمريكا في دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وتُقام النسخة رقم 22 الحالية من بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

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