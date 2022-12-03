السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«تشريعية النواب» تبدأ النظر فى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عدة اجتماعات خلال الأسبوع لمناقشة عدد من التشريعات والتعديلات المقترحة سواء من الأعضاء أو الحكومة.

ويشهد الاجتماع الأول يوم الأحد المقبل نظر قرار رئيس ج. م. ع رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين "ج. م. ع" والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة من خلال مؤسستها المالية التنموية الوكالة الفرنسية للتنمية AFD من حيث طريقة إقرارها.

وتستمر اللجنة في أعمالها من خلال الاجتماعين الثاني والثالث عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الأحد لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.

فيما تعقد اللجنة الاجتماعين الرابع والخامس يوم الإثنين لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالمنعم إمام و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

وتستكمل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب الاجتماعين السادس والسابع عقب انتهاء الجلسة العامة يوم الثلاثاء، لنظر مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

لجنة الشؤون الدستورية اجتماعات الحكومة الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون العقوبات مشروع قانون

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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