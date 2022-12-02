عن تجاوزات القابضة للغزل والنسيج.. بكري: «450 مليون جنيه رقم يخض»

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، رد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق، على المعلومات التي ذكرها بشأن استعانة الوزير بمكتب استشاري لشركات الغزل والنسيج، مقابل 450 مليون جنيه، والتي أبرزها أن نسبة التشغيل في الشركة القابضة للغزل والنسيج لم تتجاوز نسبة 20% بسبب تهالك المعدات المستخدمة، وأن هذه النسبة ارتفعت لـ60% بعد إضافة العديد من الخبرات والكوادر للشركات.

وقال بكري، خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إعطاء 450 مليون جنيه لمكتب هندسي استشاري «رقم يخض»، وأن وزير قطاع الأعمال السابق أصر على مكتب الاستشاري رغم فشله في تصميم 3 مشروعات.

ولفت إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أثبت إخفاق فريق الخبراء الذي عينه وزير قطاع الأعمال السابق، وأكد أنه تم اختيار 2 من الخبراء في عهد الوزير السابق، لهما مصالح متعارضة مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وأن فريق الخبراء فشل في تحقيق أي إيرادات.

رد وزير قطاع الأعمال السابق على مصطفى بكري

وظهر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق، في فيديو يرد فيه مصطفى بكري، بشأن تورطه في الاستعانة بمكتب هندسي استشاري مقابل 450 مليون جنيه واستمرار التعاقد معه رغم فشله في إنجاز مهامه.

وقال الوزير، إن شركة “سي تو إتش” كان لها دور في زيادة كميات الإنتاج، وقامت باستحداث علامة جديدة تجارية وتم اعتمادها واستخدامها في الأسواق العالمية، وأن خطة التطوير كانت ستزيد الطاقة الإنتاجية بنسبة 500% في المنتجات المختلفة، بعد تطوير المعدات المختلفة، وأنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات من أجل زيادة كمية الإنتاج، مرجعًا سبب تأخر عملية التطوير لتأخر عمليات استيراد المعدات، وصعوبة في توفير الاحتياجات اللازمة في صناعة الغزل والنسيج.