الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مصطفى بكري: «اللي ميشتغلش بنفس ولاء الرئيس السيسي يروح بيتهم»

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الفاسدين من يقوم بعمل تخريب منهجي، والفساد ليس فقط أخذ رشوة، ولكن الفساد ألا تقوم بعملك على أكمل وجه.

وأضاف بكري، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد": "فيه ناس بتاخد مكافآت وفلوس، ومبتشتغلش، أتمنى من الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن عن حركة جديدة للمحافظين، فيه ناس مينفعش تبقى موجودة جنبك، ناس قلبها مش على البلد، نريد عودة اصطفاف 30 يونيو بقوة، والمسئول اللي مش نافع يروح بيتهم".

وتابع: "الشرف والأمانة والنزاهة ثوابت أكد الرئيس السيسي عليها من أول يوم، والناس لازم تشتغل بنفس السرعة والإيمان والولاء والانتماء".

وعلق بكري، على افتتاح الرئيس لمشروعات المنصورة الجديدة، قائلًا: "اللي يشوف المنصورة يفخر، مجتمع كامل، مليارات الجنيهات من أموال المصريين تذهب لمكانها الصحيح".

مصطفى بكرى: الرئيس السيسى اتخذ قرارات مهمة لصالح المرأة سيذكرها التاريخ

 

مصطفى بكرى: مصافحة السيسى وأردوغان صفعة للمتآمرين وكارهى مصر

 

مصطفى بكرى الفساد الرئيس السيسي حركة المحافظين السيسي

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