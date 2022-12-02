«مصطفى بكرى» يكشف نتائج تحقيقات المخابرات التركية مع عناصر إخوانية

قال الإعلامي مصطفي بكري، إن مستقبل الإخوان في مهب الريح بعد مصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أن المصادر تؤكد كل يوم أن المخابرات التركية حققت مع عدد من عناصر جماعة الإخوان واتهمتهم بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر.

تفاصيل تحقيق المخابرات التركية مع عناصر إخوانية

وأضاف “بكري” خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التحقيقات تضمنت تهما بدعم تنظيم داعش في سوريا، وتهم إرهاب وتجسس وغسيل أموال، لافتًا إلى أن تحقيقات المخابرات التركية مع الإخوان دارت حول تورطهم في عمليات إرهابية وكيف تم التخطيط لها خارج البلاد، وحول تورطهم في نقل إرهابيين إلى سوريا وليبيا، وتحقيقات أخرى عن تبرعات وصناديق تابعة للإخوان ساعدت أسر تابعة لداعش.

وأردف: "تركيا أوقفت المزيد من عناصر الإخوان، ووجهت لهم تهم تزوير إقامات للسوريين مقابل المال، وهذه نهاية متوقعة للإخوان في تركيا، بعد تآمرهم على مصر، الحقائق تظهر، وهذه نهاية كل شخص يتآمر على وطنه".