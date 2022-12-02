الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تواصل مجهودات قوافل الخير في الصعيد والأهالي: «حياة كريمة» السند

حياة كريمة
حياة كريمة

وصلت قوافل الخير مركز دشنا بمحافظة قنا تحت رعاية مؤسسة حياة كريمة، بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيد جهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادى.

قالت ماجدة حسين، سيدة خمسينية من أهالى إحدى قرى محافظة قنا، إنها كانت تعانى ولا تستطيع توفير احتياجاتها الأساسية، فى ظل ارتفاع أسعار غالبية السلع، خلال الفترة الأخيرة، لكن قوافل «وصل الخير» وفرت لها كل ما تحتاج إليه معلقة " شكرًا لكل من ساهم".

وواصلت: "لدي خمس أولاد وننتظر كراتين المبادرة لأن بها كل ما نحتاجه وتوفر علينا الكثير من المصاريف وأن حياة كريمة ساعدتهم في تحقيق مطالبهم  ومطالب أهالي القرية والإستفادة من المبادرة بشكل كبير وتحقيق أحلامنا التي كنا ننتظرها بدخول المبادرة وكراتين قوافل الخير بها جميع احتياجات البيت من زيت وسكر وفراخ وملح ومكرونة وصلة شكرًا يا ريس".

وأكدت منى محمود، من سكان محافظة قنا، على أهمية قوافل مبادرة "وصل الخير"، معتبرة أنها امتداد لكل مجهودات المبادرة الرئاسية، "حياة كريمة"التي ساعدتهم في تحقيق طالبتهم بشكل كبيرة قائلة:" حياة كريمة ساعدتنا كتير في التطوير والبنية التحتية وكمان الأكل والشرب كنا بنعاني لكن بعد حياة كريمة والمساعدات إلى بتتقدم لينا بقيت حياتنا مستقرة بشكل كبير شكرًا ياريس حياة كريمة سندتنا".

تأتي تلك المبادرات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني وأعضائه لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة وهي التحالف الوطني الذي يجمع تحت مظلته 24 كياناً رائدًا في العمل التنموي بمصر.

ؤسسة حياة كريمة ارتفاع اسعار ادي الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي البنية التحتية

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المنصورة الجديدة

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