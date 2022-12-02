الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام البرتغال فى كأس العالم 2022.. سون يقود الشمشون

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

كشف البرتغالي باولو بينتو، المدير الفني لكوريا الجنوبية، عن تشكيل “الشمشون” لمواجهة البرتغال، في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة كوريا الجنوبية والبرتغال في كأس العالم 2022

أما عن موعد مباراة كوريا الجنوبية والبرازيل في كأس العالم 2022، فتُقام في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية، وتُنقل تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS MAX HD 1.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام البرتغال في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب كوريا الجنوبية أمام البرتغال في كأس العالم 2022، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كيم سوينج جيو.

خط الدفاع: كيم مون هوان، كيم جين سو، كيم يونج جون، كون كيونج وون .

وسط الملعب: جونج وو يونج، هوانج إنببيوم، سون هيونج مين، لي جاي سونج، لي كانج إن.

الهجوم: جويسونج تشو.

تشكيل منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022، فشهد تواجد كريستيانو رونالدو أساسيًا ليقود خط الهجوم، بعد الشكوك التي حامت حول إمكانية مشاركته في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أنطونيو سيلفا - بيبي - ديوجو دالوت

خط الوسط: ماتيوس نونيز - روبين نيفيز - فيتور فيريرا فيتينها

خط الهجوم: جواو ماريو - كريستيانو رونالدو - ريكاردو هورتا

ويجلس روبين دياز وبرونو فيرنانديز وبرناردو سيلفا على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال في مباراة اليوم.

ترتيب البرتغال وكوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2022

ويحتل منتخب البرتغال قبل انطلاق المباراة المركز الأول بالمجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط جمعها من انتصارين على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأولى، وعلى أوروجواي بهدفين دون مقابل في ثاني الجولات.

أما منتخب كوريا الجنوبية، فيحتل المركز الثالث بالمجموعة الثامنة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل سلبي أمام أوروجواي في الجولة الأولى، إضافة لهزيمته في الجولة الماضية أمام غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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