الأنبا برنابا يترأس القداس الإلهى بكنيسة أبوسيفين بمدينة بيلا

ترأس الأنبا برنابا، أسقف تورينو وروما، صباح اليوم، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم أبوسيفين بمدينة بيلا.

شارك في الصلاة القمص انجيلوس جابر كاهن الكنيسة، ثم قام بسيامة ابسلتس لخدمة الكنيسة، وكان له لقاء مع الشعب عقب القداس الإلهي.

من جهته، ترأس الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، صلوات القداس الإلهي، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة، في كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس مار جرجس بالعبدلي.

ويتمم المطران خلال القداس مراسم الترقية إلى درجة القمصية للقس ميخائيل ثابت سعد والقس شنودة حكيم شنودة، وتقام حفلة بهذه المناسبة في تمام الساعة السادسة مساء، على مسرح المدرسة الوطنية الأرثوذكسية بالشميساني.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 25 نوفمبر الماضي صوم الميلاد المجيد، وذلك لمدة 43 يومًا تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد، والذي يحل في 7 يناير 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 43 يومًا تنتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعة السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التي صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم فى القرن العاشر الميلادي، والتي انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

ويعتبر صوم الميلاد من أصوام الدرجة الثانية، لأن العقيدة المسيحية تسمح خلاله بأكل السمك، عدا يومى الأربعاء والجمعة.

و"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، وخلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، وتمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيواني.