التشكيل الرسمى لمباراة المقاولون وسيراميكا فى الدورى المصرى

أعلن شوقي غريب المدير الفني للمقاولون عن تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كليوباترا التي ستقام في الثالثة إلا ربع عصر اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الأسبوع الخامس للدوري الممتاز، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمود أبوالسعود

خط الدفاع.. أمير عابد - نور الدين فاروقا – أحمد علاء – حوزيف أوشايا

خط الوسط.. يوسف الجوهري – محمد مجلي – عبدالرحمن جبنة – عمر فتحي سافيولا

خط الهجوم.. لويس إدواردو – جون أوكلي

ويحتل المقاولون المركز الثاني عشر برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مع غزل المحلة وفيوتشر وفاركو، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع سموحة، ويملك أضعف هجوم في الدوري برصيد هدف واحد بالتساوي مع سموحة والداخلية، لكنه في نفس الوقت يملك أقوى دفاع، ودخل مرماه هدف واحد بالتساوي مع الأهلي وبيراميدز وفيوتشر.

كما أعلن أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا عن تشكيل فريقه للمباراة الذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمد بسام

خط الدفاع.. محمد عادل – سيف تقا - – رجب نبيل – أحمد رمضان بيكهام – محمد شكري

خط الوسط.. محمد إبراهيم – جاستس أرثر _ محمد متولي كناريا- عبدالرحمن السكران

خط الهجوم.. أحمد القرموطي – أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عامر عامر وأحمد رمضان بيكهام ومحمد ناصف ومحمد توني ومحمود زلاكة وصامويل أمادي وعمرو قلاوة وجون إيبوكا.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط جمعها من الفوز على المصري بثلاثية في المباراة الأولى ثم الهزيمة أمام الزمالك والبنك الأهلي، وله مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع مع حرس الحدود، وسجل الفريق 4 أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف.

يدير المباراة صبحي العمراوي، ويساعده تامر رشاد، ومحمد فاروق، ومعهم على السعيد حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكم فيديو، ومحمد عزازي مساعد حكم فيديو.