أخبار الظهيرة|حسابات التأهل لدور الـ 16 بالمونديال.. وشيرين عبدالوهاب تتواصل مع متابعيها

شهدت الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وتستعرض «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

تفاصيل حسابات التأهل لدور الـ 16 فى المجموعة الثامنة بمونديال قطر

تتصارع 3 منتخبات في المجموعة الثامنة في كأس العالم، وهي غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية، على مصاحبة البرتغال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليًا، للتفاصيل اضغط هنا.

«المونديال» يعيد شيرين عبدالوهاب للتواصل مع متابعيها بعد أزماتها الأخيرة

تفاعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، من جديد، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بعد تخطي أزمتها مع شقيقها وعودتها مرة أخرى لزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بانطلاق "مونديال قطر 2022"، خاصة في المباريات التي لعبتها الدول العربية الشقيقة، للتفاصيل اضغط هنا.

الذهب يقفز ويواصل الصعود.. وعيار 21 بـ1550 جنيهًا اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات خلال بداية تعاملات اليوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 مقارنة بتعاملات أمس الخميس، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1550 جنيهًا للجرام، للتفاصيل اضغط هنا.

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفلبينية أمام الصادرات المصرية لأول مرة

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية، جاء ذلك بناءً على تقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، يفيد بنجاح جهود الحجر في إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفلبينية أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة، للتفاصيل اضغط هنا.

ضبط متهم اعتدى على طفلة عمرها 5 سنوات وقتلها في السلام

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط أحد الأشخاص لتعديه على طفلة بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابتها ووفاتها في مدينة السلام، وتبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم، للتفاصيل اضغط هنا.