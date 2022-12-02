الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«المونديال» يعيد شيرين عبدالوهاب للتواصل مع متابعيها بعد أزماتها الأخيرة

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

تفاعلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، من جديد، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، بعد تخطي أزمتها مع شقيقها وعودتها مرة أخرى لزوجها الفنان حسام حبيب، وذلك بانطلاق "مونديال قطر 2022"، خاصة في المباريات التي لعبتها الدول العربية الشقيقة.

ومن خلال السطور التالية، نبرز لكم خطوات طريقة تفاعلها مع المونديال، ومنشورات أعادت شيرين عبدالوهاب للتواصل مع جمهورها من جديد.

السعودية

هنأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، المنتخب السعودي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف واحد للمنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم 2022، وذلك في 23 نوفمبر الماضي، أي منذ انطلاق البطولة.

ونشرت شيرين صورة من المباراة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "مبروك للمنتخب السعودي والشعب السعودي الفوز التاريخي، شرفتونا وفرحتونا".

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تونس

وهنأت شيرين المنتخب التونسي بعد فوزه على المنتخب الفرنسي، أول أمس، حيث كتبت عبر خاصية الاستوري منشورًا نصه: "ألف ألف مبروك لمنتخب تونس العظيم، تستاهلوا تفرحوا يا أهل تونس يا غاليين على قلبي رغم عدم التأهل، رفعتوا راسنا".

وكان فقد ودّع المنتخب التونسي كأس العالم بعد الفوز التاريخي الذي حققه على فرنسا بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء الماضي.

وأقيمت مباراة تونس وفرنسا على استاد المدينة التعليمية ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الرابعة من مونديال قطر.

واستطاع المنتخب التونسي أن يحرج حامل اللقب، حيث امتلك الأفضلية معظم أحداث المباراة.

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المغرب

وبعثت الفنانة شيرين عبدالوهاب تهنئة خاصة للمنتخب المغربي، عقب فوزه على المنتخب الكندي وتأهله لدور الـ16 من كأس العالم.

ونشرت صورة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على إنستجرام للمنتخب المغربي، وعلقت عليها قائلة: "ألف مبروك أسود الأطلس، شرفتوا المغرب وشرفتونا يا غاليين، عقبال اللي جاي إن شاء الله".

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