الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفلبينية أمام الصادرات المصرية لأول مرة

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

- الوزير وجّه الشكر لرجال الحجر الزراعى والمجلس التصديرى والتمثيل التجارى على إنجاز هذا الملف الكبير

أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق الفلبين أمام الصادرات الزراعية المصرية، جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه من الدكتور  أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، يفيد بنجاح جهود الحجر في إنهاء إجراءات فتح الأسواق الفلبينية أمام صادرات مصر من الموالح لأول مرة. 

 ووجّه زير الزراعة  الشكر لرجال الحجر الزراعي المصري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري على الجهد الكبير والتنسيق الدائم من أجل إنجاز هذا الملف الكبير.

 جاء ذلك بعد مفاوضات فنية مكثفة بين الجانبين المصري والفلبيني، استمرت لأكثر من 5 سنوات، تكللت هذه الجهود الأسبوع الماضي باستضافة الحجر الزراعي المصري، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وفدا من الحجر الزراعي الفلبيني، وتم عرض المنظومة الجديدة لتكويد وتتبع الصادرات الزراعية المصرية تحت الإشراف الكامل للحجر الزراعي المصري، وعقد العديد من الاجتماعات والزيارات الميدانية إلى المزارع والمحطات التصديرية، كما تم الاطلاع على آليات التنفيذ الفعلي لهذه المنظومة والإجراءات الرقابية التي يقوم بها الحجر الزراعى على الصادرات المصرية من الموالح.

كما تم إجراء زيارة إلى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، والاطلاع على أحدث الطرق والوسائل التي يقوم بها المعمل، لتحليل العينات الخاصة بالمزارع والشحنات التصديرية والتي يتم سحبها من خلال مفتشي الحجر الزراعي. 

- توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلى الفلبين

وقد أثمرت الاجتماعات والمفاوضات التي تمت خلال الزيارة عن توقيع البروتوكول المنظم لتصدير الموالح المصرية إلى الفلبين طبقا لاشتراطات السلطات الفلبينية ووفقا للمعايير الدولية للصحة النباتية، ويعد هذا النجاح إحدى نتائج تفعيل منظومة التكويد الجديدة، والتي يقوم بها الحجر الزراعى المصرى بما يشمل تتبع كافة الشحنات المصرية المصدرة بدءا من المزرعة، وحتى وصولها إلى الدولة المستوردة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية (GPS) بالإضافة إلى الرقابة على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بالمزارع التصديرية،
وقد أشاد الجانب الفلبيني بالمنظومة الرقابية على الشحنات التصديرية، وأكد أن تنفيذها بدقة كافٍ لإزالة كافة العقبات التي كانت تواجه تصدير الموالح المصرية للنفاذ للسوق الفلبينية.

ووعد الجانب الفلبيني بأن يشهد الموسم الحالي تصدير أول شحنة من الموالح المصرية إلى الأسواق الفلبينية، كما وعد أيضا بسرعة الانتهاء من إجراءات فتح الأسواق الفلبينية أمام صادرات مصر من العنب والبطاطس في أسرع وقت.

جدير بالذكر أن التفاوض مع الجانب الفلبيني كان قد بدأ منذ عام 2016، ولم تتمكن مصر من فتح تلك الأسواق الجديدة إلا بمقتضى الموافقة الفلبينية وتوقيع البروتوكول اليوم.

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الفلبيني إمام الصادرات لأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري

مصرع شاب وإصابة 2 فى تصادم مأساوى بالشرقية

«فوربس» توضح كيف استغلت قطر كأس العالم لتنويع اقتصادها خارج النفط والغاز؟

أسعار أعلاف الدواجن اليوم بالأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

محمد العسيري

غواية المستديرة التى سحرت العالم

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس