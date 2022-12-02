تفاصيل حسابات التأهل لدور الـ 16 فى المجموعة الثامنة بمونديال قطر

تتصارع 3 منتخبات في المجموعة الثامنة في كأس العالم، وهي غانا و أوروجواي وكوريا الجنوبية، على مصاحبة البرتغال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر حاليا.

وأنعش منتخب غانا أحد ممثلى قارة إفريقيا، آماله في الوصول لدور الـ 16 من البطولة بفوز مستحق على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2 فى الجولة الثانية، بعد الخسارة فى الجولة الأولى أمام البرتغال بنتيجة 2-3 .

ويعد منتخب "البلاك ستارز" الأوفر حظًا من بين منتخبات المجموعة الثامنة لمرافقة منتخب البرتغال إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم، حيث يحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط ، ومن خلفه يأتي منتخبي كوريا الجنوبية ثم أوروجواي بنفس الرصيد بنقطة واحدة.

وحجز منتخب البرتغال تذكرة التأهل الأولى للدور التالي عن المجموعة الثامنة بعدما حقق الفوز على منتخب أوروجواي بهدفين نظيفين فى الجولة الثانية، حيث أصبح رصيده 6 نقاط فى صدارة المجموعة، ضمنت لهم التأهل المباشر دون الانتظار لمباريات الجولة الثالثة والأخيرة .

ويلتقي منتخب غانا مع أوروجواي فى الخامسة اليوم الجمعة على استاد الجنوب، ضمن مباريات الجولة الأخيرة بدور المجموعات، وفى نفس التوقيت يلعب منتخب البرتغال مع كوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية .

وفيما يلى فرص المنتخبات الثلاث فى مصاحبة البرتغال لدور الـ 16 :

- 3 فرص أمام البلاك ستارز

يمتلك منتخب غانا 3 فرص فى التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم، اولها تحقيق الفوز على منتخب اوروجواي، ومن ثم يصل للنقطة السادسة ويتأهل مباشرة دون انتظار نتيجة المباراة الثانية التى تجمع البرتغال مع كوريا الجنوبية .

كذلك فى حال تعادل منتخب غانا مع أوروجواي، وخسارة منتخب كوريا الجنوبية أو تعادلها أمام البرتغال، لانه فى هذه الحالة يصبح منتخب غانا وصيف المجموعة برصيد 4 نقاط ويليله منتخبا أوروجواى وكوريا الجنوبية .

والحالة الثالثة التي تمكن غانا من الوصول للدور التالي هي التعادل مع أوروجواي، وفوز منتخب كوريا على البرتغال بهدف وحيد، وفى هذه الحالة سيكون هناك تساويا بين غانا وكوريا فى النقاط وكذلك فارق الأهداف وتتأهل غانا بفضل القاعدة الثالثة الخاصة بعدد الاهداف المسجلة الذى يأتي في صالح غانا .

- فرص متساوية

ولا شك أن فرص منتخبي كوريا الجنوبية وأوروجواي قائمة، لكنها ضعيفة جداً حيث يحتاج كلا المنتخبين لتحقيق الفوز، سواء أوروجواي فى مباراتها مع غانا أو كوريا الجنوبية فى مباراتها مع البرتغال، بهدف الوصول للنقطة الرابعة، على ان يكون هذا الفوز مرتبط بنتيجة المباراة الثانية وتحديدا خسارة أحدهما، حتى لا يحققان الفوز معًا وتبدأ حسابات الأهداف فى حال وصولهما إلى النقطة الرابعة معًا.