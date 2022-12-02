محافظ أسيوط يبحث مطالب ذوى الهمم بالقوصية

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من الأشخاص من ذوي الهمم من مركز القوصية بحضور مسئولي جمعية متحدي الإعاقة بالقوصية، وذلك ضمن لقاءاته مع ذوي الهمم للتواصل معهم وبحث مطالبهم وحل شكواهم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم في جميع القطاعات.

جاء ذلك بحضور مصطفى فتحي، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة القوصية، وممدوح جبر، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط بأبنائه من ذوي الهمم، وأكد مدى حرصه واهتمامه بعقد لقاءات معهم للاستماع إليهم والمساهمة في دمجهم في كل القطاعات والفعاليات فضلًا عن تقديم أوجه الدعم والرعاية الشاملة لضمان توفير حياة كريمة.

وأشار اللواء عصام سعد إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبذل المزيد من الجهد لتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة وإطلاق إبداعاتهم في كل المجالات منوهًا إلى تكليفاته لكل الأجهزة التنفيذية بتقديم كامل الدعم والرعاية لأبنائها من ذوي الهمم في جميع المجالات وتذليل جميع الخدمات وتوفير كل احتياجاتهم، بالإضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والاحتفالات لإدخال البهجة عليهم.

واستمع المحافظ خلال اللقاء لمتطلبات ومقترحات وآراء ذوي الهمم وسبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم في المؤسسات الحكومية، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات التي تهمهم وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات فيما تمت إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها والعمل على حلها.

ووجّه الجهات المختصة بالعمل على تذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في تقديم دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم وتحقيق طموحاتهم فضلًا عن تقديم كل الخدمات المتاحة لهم، لافتًا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقديم يد العون للأشخاص من ذوي الهمم منها أنه تم توجيه إدارة خدمة ذوي الاعاقة بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء رامبات ووسائل إتاحة خاصه لذوي الهمم وتوفير كل السبل الحياتية والرعاية لهم فضلًا عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص لتفعيل قانون 10 الخاص بتوظيف نسبة 5% من ذوي الهمم، بالإضافة إلى الدورات التدريية التي تنفذها القوى العاملة من أجل صقل مهاراتهم لتوافق متطلبات سوق العمل مما يفتح لهم آفاق المستقبل.

وفي نهاية اللقاء، قدّم مسئولو جميعة متحدي الإعاقة درع الجمعية لمحافظ أسيوط، تقديرًا لمجهوداته المضنية وحرصه على الاهتمام بذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.

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