الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جومانا مسعد عن تكريم الرئيس السيسى لها: إحساس رائع وأشعر بفخر شديد

الرئيس السيسي و
الرئيس السيسي و جومانا مسعد

أعربت جومانا مسعد، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان، ومن النماذج التي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، عن سعادتها بتكريم الرئيس لها، قائلة: "مش قادرة أوصف شعوري بتكريم فخامة الرئيس ليا، إحساس رائع وأشعر بفخر شديد، وبشكره جدًا". 

وأضافت «مسعد»، خلال لقائها عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أنها تعرضت للإصابة بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة الجمهورية للكاراتيه، «وللأسف لم أستطع الاستمرار مع المنتخب، واستمر علاجي فترة طويلة، بعدها حصلت على المركز السادس».

وتابعت: نافست في بطولات جمهورية تمهيدية وحصلت على المركز الأول لمدة 3 سنوات، وآخر بطولة كانت في شهر نوفمبر، وحصلت على الميدالية البرونزية.

وتحدثت جومانا مسعد عن كيفية تنظيم وقتها لتحقيق التفوق الرياضي، معقبة: "أواظب على المذاكرة والتمرين وأقسم وقتي بينهما، كما أحرص على تخصيص وقت للراحة، وأتبع نظاما غذائيا معينا حتى أحافظ على وزني، وفي فترة البطولات يصل التمرين إلى 3 ساعات يوميا، وأحلم بالانضمام إلى المنتخب الوطني مرة أخرى، وأن أرفع اسم بلدي في المحافل الدولية".

 

مدينة المنصورة شهدت تطورًا كبيرًا فى عهد الرئيس السيسى

وأكدت الطالبة بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان أن مدينة المنصورة شهدت تطورًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي، معقبة: "نشكر الرئيس على أنه منحنا الدافع والأمل لنستمر في العطاء، ونشكره على إنجاز مدينة المنصورة الجديدة".

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