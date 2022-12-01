الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

"الداخلية": ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه

الأمن
الأمن

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه، بعدما استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي للاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت "4 مليارات جنيه".

وتلقت أجهزة الأمن معلومات تفيد بقيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامي بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات وقيام "رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة" باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليارات جنيه) - دون وجه حق- وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة "على خلاف الحقيقة".. 

وتبين من التحريات أن المتهم ارتكب الوقائع التالية التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من "955" مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط – قيامه بصرف مبلغ "65" مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة – الاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامى "2015 – 2016")، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق (شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول - تأسيس الشركات- شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ(100 مليون جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية رئيس مجلس أمناء 4 مليارات جنيه اختصاصه الوظيفي الجامعة الحقوق المادية والفكرية

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المنصورة الجديدة

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