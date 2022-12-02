سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 2-12-2022

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة في أغلب البنوك العاملة في السوق المصري، وارتفع سعر الدولار بقيمة قرش واحد اليوم الجمعة مقارنة بتعاملات أمس، مسجلًا حسب شاشات البنك المركزى المصرى 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع، في حين استقر في أغلب البنوك ومتوقع أن يستمر الاستقرار حتى بداية تعاملات الأحد المقبل – بداية تعاملات الأسبوع.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل الدولار في سجل البنك المركزى المصرى 24.53 جنيه للشراء، و24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 24.51 للشراء 24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.56 جنيه للشراء 24.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 24.5800 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 24.6000.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول إلى 24.5 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 24.6.

سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى نحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي المتحد إلى نحو 24.47 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 24.52 جنيه للشراء، 24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد لنحو 24.45 جنيه للشراء، و24.55 جنيه للبيع.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكى​: 24.5350 جنيه مصري للشراء، و24.6081 جنيه مصري للبيع.

سعر اليورو​: 25.607 جنيه مصري للشراء، و25.6859 جنيه مصري للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى​: 29.8763 جنيه مصري للشراء، و29.9751 جنيه مصري للبيع.

سعر الفرنك السويسرى​: 25.9740 جنيه مصري للشراء، و26.0623 جنيه مصري للبيع.

100 ين يابانى​: 18.0113 جنيه مصري للشراء، و18.0689 جنيه مصري للبيع.

سعر الريال السعودى​: 6.5256 جنيه للشراء، و6.5468 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى​: 79.8873 جنيه للشراء، و80.1513 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى​: 6.6796 جنيه للشراء، و6.7001 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى​ 3.4662 جنيه للشراء ، و 3.4790 جنيه للبيع .