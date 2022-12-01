لا يفوتك هذا المساء|أبرز تصريحات الرئيس السيسي من «المنصورة الجديدة».. والقبض على صاحب صفحات وهمية منسوبة لجهات سيادية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا في الأخبار تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها «الدستور» على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

برعاية «الإيسيسكو».. انطلاق فعاليات اليوم الأول لمؤتمر «المرأة وقيادات الجامعات»

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال اليوم الأول للمؤتمر الدولي "المرأة وقيادة الجامعات: السياق والتحديات والآفاق"، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، واتحاد جامعات العالم الإسلامي التابع لها، بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالسعودية.

وأوضح الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو - في كلمته - أن المنظمة بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحتفيان في هذا المؤتمر بالأدوار القيادية للمرأة في الجامعات، كونها تعد أحد الميادين الشاهدة على جهود النساء وما يحصدنه من نجاح. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــــــا.

حلم الـ 5 سنين.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي من «المنصورة الجديدة»

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مدينة المنصورة الجديدة، والتى تعد أحدث مدن الجيل الرابع على ساحل البحر المتوسط، وجامعة المنصورة الجديدة، كما تفقد قرية الحصص، إحدى قرى مبادرة "حياة كريمة" بمركز شربين.

"الدستور" يرصد في السطور التالية أبرز تصريحات الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس، في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة: لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا.

الآن.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء بالختام

يتساءل الكثيرون من أصحاب محلات الصاغة عن سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية للبيع والشراء الآن، وذلك بعد ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية مختلفة، ويرجع الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم جميع المقبلين على الزواج. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــــا.

للنصب على المواطنين.. القبض على صاحب صفحات وهمية منسوبة لجهات سيادية

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، من رصد بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية الوهمية، المنسوبة لجهات سيادية وحكومية بالدولة، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وبتكثيف التحريات حول تلك الصفحات والمواقع باستخدام الوسائل الفنية الحديثة، أمكن تحديد القائم عليها وتبين استغلال تلك الصفحات في ارتكابه العديد من جرائم النصب والاحتيال وإيهام ضحاياه بقدرته على إلحاقهم للعمل بالخارج مقابل حصوله على مبالغ مالية منهم. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا.

«أونروا» تكتشف نفقًا تحت أحد مدارسها بقطاع غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، عن اكتشافها نفقًا تحت إحدى مدارسها بقطاع غزة، وتبين أن حركة حماس حفرت شبكة واسعة من الأنفاق تحت الأرض تستخدمها لشن هجمات على الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في بيان لها نشرته الخميس، أنّها رصدت مؤخرًا "حفرة اصطناعية تحت الأرض" تحت إحدى مدارسها في قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــا.

المغرب تكتب التاريخ وتتأهل لدور الـ16 بكأس العالم على صدارة مجموعتها

حجز المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على كندا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من دور المجموعات للبطولة بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم منتخب المغرب بنفس النتيجة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــــــا.

الرئيس السيسى: المواطن المصرى بطل قصتنا القومية على مدار تاريخه ووحدة بناء الأمة وكنزها الباقى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن بناء المدن الجديدة فى مصر ليس رفاهية، بل هو ضرورة قصوى، فى ضوء الزيادة السكانية المطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ومعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من قبل، والتى يأتى فى مقدمتها البناء على الأراضى الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.

قال الرئيس السيسى، فى كلمته، اليوم، خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، إن افتتاح المدينة يأتى كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء ٣٠ مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، فى الدلتا والصعيد والقناة. لقراءة الموضوع كاملاً اضغط على هذا الرابط هنـــــــا.