السيسى: المواطن المصرى بطل قصتنا القومية على مدار تاريخه ووحدة بناء الأمة وكنزها الباقى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن بناء المدن الجديدة فى مصر ليس رفاهية، بل هو ضرورة قصوى، فى ضوء الزيادة السكانية المطردة والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة لاحتواء هذه الزيادة ومعالجة الآثار السلبية لعدم إتاحة هذه المجتمعات من قبل، والتى يأتى فى مقدمتها البناء على الأراضى الزراعية والتوسع غير المخطط للكتلة العمرانية.

قال الرئيس السيسى، فى كلمته، اليوم، خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، إن افتتاح المدينة يأتى كجزء من خطة شاملة نفذتها الدولة على مدار السنوات الماضية لبناء ٣٠ مدينة من مدن الجيل الرابع على مستوى الجمهورية، فى الدلتا والصعيد والقناة.

وشدد على أن الشعب المصرى يثبت كل يوم عبقريته الوطنية، ويؤكد قدرته الجبارة، ويفرض إرادته فى الحفاظ على وطنه ومقدراته، ويسعى دومًا للبناء وتحقيق السلام والتنمية.

وأعرب الرئيس السيسى عن تحيته وتقديره إلى جموع الشعب المصرى العظيم، قائلًا: «إن المواطن المصرى سيظل بطل قصتنا القومية على مدار تاريخ أمتنا الوطنى، وهو وحدة بناء هذه الأمة وكنزها الباقى بلا فناء أو نهاية، وبعزيمته وإرادته حقق الوطن البقاء، وبعقله وساعده تتحقق على أرض مصر الطيبة معجزة البناء».

وأضاف: «اليوم نشهد معًا مشهدًا جديدًا من مشاهد الإنجاز التى تتحقق بسواعد المصريين، وبجهودهم الحثيثة المخلصة، التى تعيد رسم خارطة مصر كى تتسع لأحلام المصريين وتليق بتضحيات أبنائها من أجلها».

وتابع: «إننا نحتفل معًا بمدينة جديدة تزين دلتا مصر الطيبة الأصيلة، وقد روعى فيها كل متطلبات التحديث والتطوير اللازمة للمستقبل، كما تم تنفيذها طبقًا لتخطيط علمى دقيق ومدروس ومعدلات تنفيذ غير مسبوقة وبشكل كامل لبناء مجتمع متكامل».

واستطرد: «رغم الأزمات والتحديات التى تواجه العالم بأسره إلا أننا- وبعون الله- قادرون على تخطى كل هذه التحديات، من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصرى العظيم وجميع مؤسساته».

ونبه الرئيس السيسى إلى أن العالم يواجه- ومعه مصر- أزمات متلاحقة على الصعيد الاقتصادى، كان مبتداها الآثار التى خلفها انتشار جائحة كورونا، ولم يتعاف العالم منها إلا وقد اندلع الصراع الروسى- الأوكرانى، الذى شارف على قرابة العام منذ اندلاعه.

وأردف: «إن آثار هذه الأزمات انعكست على الاقتصاد العالمى بآثار لم تكن مصر منها ببعيد، إلا أننا- بفضل اﷲ وبقدرات المصريين- واجهنا هذه الأزمات بخُطى واثقة وقدرات راسخة، وقد تجاوزنا الآثار الواقعة على المواطنين بحزمة من إجراءات حماية اجتماعية، تشابكت فيها جهود الدولة والمجتمع فى نموذج مصرى فريد».

ولفت إلى أن الدولة تنفذ، بالتوازى مع تلك الإجراءات، خطة اقتصادية قائمة على توطين الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية وجذب الاستثمارات المباشرة، مؤكدًا ثقته الكاملة ويقينه المُطلق فى أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة، وصناعة المستقبل من تحديات الحاضر.

وقال: «لعلكم تذكرون معى بفخر كيف كانت مصر قبلة العالم فى مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP ٢٧)، الذى كان بمثابـة شهادة عالمية لمصر بأنها الرقم الصحيح فى المعادلة العالمية شديدة التعقيد».

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، ورغم الأزمات والتحديات التى تواجه العالم بأسره إلا أن مصر- وبعون الله- قادرة على تخطى كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصرى العظيم وجميع مؤسساته.

واختتم حديثه بالقول: «إن مصر- الوطن الكبير الضارب فى جذور التاريخ والبادئ للحضارة- هى الوطن الذى تعاهدنا سويًا على الحفـاظ عليه بأرواحنا، وبنائه بأيدينا، لنزرع له الأمل ونصنع له المستقبل.. ومعًا نردد دائمًا: تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر».

.. ويؤكد: مبادرة رءوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين للأفضل

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ضرورة تضافر الجهود بين الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدنى لدعم المزارعين وأصحاب رءوس الماشية لزيادة إنتاج الألبان.

ونوه الرئيس السيسى، فى مداخلة خلال الجلسة الثانية من حفل افتتاح المرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة، إلى أن مبادرة رءوس الماشية سوف تغير حياة المزارعين، حيث ستدر رأس الماشية الواحدة عليهم قرابة ٢٠٠ جنيه يوميًا.

وطلب الرئيس السيسى من مدير عام جمعية «الأورمان»، ممدوح شعبان، استعراض آخر التطورات فى مبادرتى رءوس الماشية وإنتاج الألبان، حيث قال إنه تم تسليم ١٠٠ رأس ماشية ضمن المبادرة، بالمشاركة مع وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى، تدر الرأس الواحدة ٢٥ كيلوجرام لبن يوميًا، وستزيد إلى ٣٠ كيلوجرامًا يوميًا.

وأضاف أن المبادرة الثانية بالنسبة للإنتاج الحيوانى بواقع ٢٥٠ رأسًا، مشيرًا إلى أن «المستثمرين العرب» اشترى ٢٥٠ رأسًا من الماشية بهدف إنتاج اللحوم، وليس الألبان، حيث تزيد الرأس بمعدل ١.٧ كيلوجرام يوميًا، ليصل وزنها الإجمالى إلى ٤٢٠ كيلوجرامًا.

وعقب الرئيس السيسى بالقول: «١٠٠ أو ٢٠٠ أو ٥٠٠ أو ١٠٠٠ رأس ماشية غير كافية.. ومَن يريد إخراج دعم وزكاة مال أو صدقة عليه المساهمة فى إعطاء هذه الرأس من الماشية للمستفيدين من المبادرة، وبذلك نكون قد وفرنا لهم فرصة عمل تدر دخلًا متواصلًا».

ولفت الرئيس إلى أن مراكز تجميع الألبان كان الهدف منها تحسين وتلبية حاجة المواطن وعدم فقد أى نسبة من الألبان لأى سبب كان، وقارن الرئيس ما بين مكاسب المواطنين من رءوس الماشية وفق المبادرة والواقع الراهن خارج المبادرة، مشيرًا إلى أن «هذه المبادرة تحتاج إلى فترة ١٠ سنوات، بمعدل ١٠٠ ألف رأس ماشية كل سنة، ولو تعاونا فى جهد مشترك من الدولة والمصانع ومنظمات المجتمع المدنى، من الممكن أن نجمع المزيد من الأموال لتمويل المبادرة التى تمنح رأس الماشية، التى ستغير حياة المزارعين، حيث من الممكن أن توفر دخلًا يوميًا يقدر ما بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه».

وأضاف أن منطقة الدلتا بها ما تتراوح نسبته بين ٥٠٪ و٦٠٪ من سكان مصر، ما يعنى حوالى ٦٠ مليون نسمة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحيوانى فى مصر كلها يقدر بما يتراوح بين ٦ أو ٧ ملايين رأس ماشية، و«لو استطعنا تنفيذ المبادرة سيتم إنتاج اللحوم بواقع ١.٧ كيلوجرام للرأس الواحدة يوميًا، وبذلك نساعد المواطنين مساعدة كبيرة جدًا»، موضحًا أن رأس الماشية المصرية تنتج حاليًا حوالى ٨٠٠ جرام لحوم يوميًا، وهذا يعنى مضاعفة الدخل الحالى المقدر بـ١٠٠ جنيه.

وأكد الرئيس السيسى أن الارتقاء بالدولة المصرية لن يكون إلا بالأفكار والعمل، مشددًا على ضرورة إشراك جمعيات المجتمع المدنى، التى ستعمل بالتعاون مع المصانع والحكومة، لنحدد الرقم المستهدف للمبادرة سنويًا وفق برنامج يستهدف فترة زمنية من ٤ إلى ٥ سنوات، من أجل تغيير الوضع الراهن إلى الأفضل، مضيفًا: «أى مزارع سيكون لديه رأسان من الماشية يستطيع تحقيق دخل يومى ٤٠٠ جنيه بما يعنى ١٢ ألف جنيه شهريًا».