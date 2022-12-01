الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل بعد تناوله جرعة دواء خاطئة فى أوسيم

ارشيفية
ارشيفية

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مصرعه إثر تناوله جرعة دواء خاطئة أعطاها له والده فى منطقة أوسيم.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم هيثم سكر، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم يفيد بتلقيه إشارة من معهد القلب، بوصول طفل 5 سنوات، مقيم في قرية البراجيل دائرة المركز، إثر شعوره بضيق في التنفس، وتوفى أثناء إسعافه، نتيجة توقف بعضلة القلب، وانتقل رجال المباحث إلى معهد القلب.

وبسؤال والدي الطفل أقرا بأن نجلهما كان يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة والسعال، فقام والده بإعطائه دواء خطأ صباح اليوم، إلا أن نجلهما شعر بضيق في التنفس، فقاما بنقله إلى المستشفى، لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة، ولم يتهما أحدًا بشيء.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع جرعة دواء خاطئة اوسيم طفل الجيزة

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وائل لطفي

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