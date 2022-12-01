الخميس 01 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محلل اقتصادى جزائرى: الحكومة الجزائرية تعمل على زيادة الاستثمارات فى السوق

الحكومة الجزائرية
الحكومة الجزائرية

قال أحمد الحيدوسي الجزائري، المحلل الاقتصادي، إن الحكومة الجزائرية تعول على أن يكون العام المقبل أكثر نجاحًا من حيث الأداء الاقتصادي.

وأضاف الحيدوسي، خلال مداخلة عبر سكايب على قناة «القاهرة الإخبارية»، الخميس، أن المجلس الاقتصادي الجزائري سيكون شريكًا قويًا للحكومة الجزائرية في تنفيذ مساعيها.

محلل اقتصادي: الحكومة الجزائرية تعمل على زيادة الاستثمارات في السوق

وتابع أن الحكومة الجزائرية تعمل، اليوم، على زيادة الاستثمارات في السوق الجزائرية، بالإضافة إلى جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا مع صدور قانون الاستثمار المشجع الذي صدر الشهر الماضي، الذي يسهم في حل العديد من الإشكاليات التي كانت تعيق الاستثمار.

واستكمل: «الجزائر تعول على تطوير الاقتصاد من خلال 4 محركات رئيسية وهي دعم الاستهلاك الوطني من خلال تحسين القدرة الشرائية ورفع الأجور وضبط الواردات، كذلك الاستثمار، الإنفاق العام وبرجمة العديد من المشاريع، بالإضافة إلى التجارة الخارجية».

الحكومة الجزائرية القاهرة الإخبارية المجلس الاقتصادي الجزائري الاقتصاد الجزائري أحمد الحيدوسي الاستثمارات في السوق الجزائرية

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