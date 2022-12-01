الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الروضة في دمياط

انتخابات
انتخابات

شهد مركز شباب مدينة الروضة التابع لإدارة شباب الروضة، انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد دورة 2022/2026، بحضور لجنة من موظفي مديرية الشباب والرياضة، حيث تم إكتمال النصاب القانوني للجلسة.

الجدير بالذكر أنه بعد إجراء الانتخاب والاقتراع، وبعد فرز الأصوات التي بداخل الصناديق، وطبقاً لنص المادة (16) من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب المعتمدة بالقرار رقم 36 لسنة 2018 بفوز المرشح الحاصل على أعلى نسبة أصوات، أصبح تشكيل مجلس الإدارة كالآتي : أحمد محمد نجيب بركات رئيس مجلس إدارة، أحمد محمد حسونة داوود نائب الرئيس، محمد عبد اللطيف الجابري أمين صندوق، أحمد منير نصحي محمد عضو شباب، رائد جمال مجاهد الدسوقي عضو شباب، محمود أحمد كامل البوهي عضو شباب، محمد رياض محمد حزة عضو شباب، إسلام اليمني رزق عبد الله عضو شباب.

وتنعقد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، سواء لانتخاب مجلس إدارة كامل أو استكمال عضوية مجالس الإدارة، طبقا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، وتنفذ الجمعيات من خلال إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، برئاسة كابتن عاطف عبدالهادي مدير عام المديرية، وجاري استكمال انعقاد انتخابات الجمعيات العمومية بمراكز شباب دمياط.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبتوجيهات كابتن عاطف عبد الهادى مدير عام المديرية، وبمتابعة وكيل المديرية للشباب أسامة خليفة.

محافظ دمياط دمياط انتخابات مركز شباب الروضة

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وائل لطفي

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