ضبط تاجر مخدرات بـ«كوكتيل كيف» و27 سلاحا في سوهاج

أمر المستشار مصطفى عباس المحامي العام لنيابة شمال سوهاج والمستشار محمد شلبي رئيس نيابة مركز سوهاج، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الشابو والهيروين القاتل والحشيش على عملائه المتعاطين، وحيازة أسلحة نارية وطلقات حية بقصد الاتجار.

وأمرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائى بالطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير عنها وإرسال الأسلحة النارية والطلقات النارية إلى المعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات، والنقيب أحمد عمار وكيل قسم مكافحة المخدرات سوهاج.

وأسفر ذلك بتمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، بقيادة العقيد طارق أبو سديرة مفتش مباحث مركز سوهاج، والرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد أحمد عبدالرحمن رئيس مباحث مركز سوهاج، من ضبط تاجر المخدرات والسلاح (محمد. ا.ش) ٤٩ سنة عاطل، ومقيم قرية قلفاو مركز سوهاج، يقوم بالاتجار بالمخدرات، وضبط بحوزته عدد واحد بندقية خرطوش عيار ١٢ وعدد ٢٦ ستة وعشرون سلاح ناري محلي الصنع عبارة عن افرد محلية الصنع، وعدد ٢٠ طلقة حية خرطوش وكمية لمخدر الشابو تزن ١٠٠٠ جرام كيلو تقريبا وكمية لمخدر الهيروين تزن ٢٥٠ ربع كيلو تقريبا، وعدد ١٠ عشرة طرب لمخدر الحشيش، وعدد ٢ هاتف محمول، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٣٧٥ لسنة ٢٠٢٢ إداري مركز سوهاج.