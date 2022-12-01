الخميس 01 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عبدالوهاب غنيم يكشف مزايا تقدم مصر 42 نقطة بمؤشر الحكومة الرقمية

عبدالوهاب غنيم
عبدالوهاب غنيم

قال عبدالوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن مصر لا تقفز فجأة في ترتيبها الدولي، لأنه لابد أن يكون هناك تجهيزات لأن جميع الدول تكون بسبق، ولابد من عمل خطوات استباقية لتخطي هذه الدول، مشيرًا إلى أنه عندما قفزت مصر 42 نقطة بمؤشر الحكومة الرقمية، كان بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

انفاق 100 مليار جنيه لتطوير البينة التحتية

وأضاف “غنيم”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أنه تم إنفاق 100 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الرقمية، وأنه يوجد 4 مؤشرات رئيسية فيهم 48 مؤشرًا فرعيًا يحسب فيها المنصات، و سرعة الانترنت، والخدمات الرقمية للمواطنين، ونوع الاعتماد في التطبيقات، مثل أمن وسرية المعلومات ونشرها، وكونك تلعب مع الكبار وصل تقديرك إلى "A" ومعناه أنك كحومة نجحت. 

 

وتابع: “مصر قفزت في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الصناعي للمركز 56 عالميًا لاننا عندما أنشأنا مركز عقل مصر في العاصمة الإدارية الجديدة تكلف 16 مليار جنيه، وعندما يتم عمل البنية التحتية التكنولوجية من ذكاء اصطناعي وإنترنت، نظم إلكترونية ومستشعرات وكاميرات بمجرد حدوث أي مشكلة في المرافق لا ننتظر الإبلاغ عنها وينتقل لها فريق صيانة مباشرة”.

 

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها أسرع أنترنت سابق في إفريقيا 46 ميجابت/ الثانية، لأن سرعة الإنترنت زادت 9 أضعاف لأننا استبدلنا الكابلات بالألياف الضوئية، وأطلقنا القمر الصناعي طيبة ليغطي الإنترنت بكل المحافظات، مؤكدًا أن له مردود اقتصادي لأن صندوق النقد الدولي ينظر على كل مستوياتك ليست المالية فقط ولكن التكنولوجيا.

 

وأوضح أن مصرهي تاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد السعودية وأكبر اقتصاد في أفريقيا 8 تريليون، ومن الممكن أن يرتفع إلى 14 مليون وممكن ندخل نادي العشرة الكبار، مؤكدًا أن قطاع التكنولجيا والاتصالات يساهم فيما يساوي 8% من الناتج المحلي. 

 

وأشار إلى أن رئيس الوزراء وقع 9 شركات عالمية لتقديم خدمات من مصر لخارجها كل هذه الخدمات تدر على مصر مليارات وتفتح سوق عمل وتؤدي لتوطين التكنولوجيا بمصر.

عبدالوهاب غنيم الحكومة الرقمية قفزة الرئيس عبدالفتاح السيسي البينة التحتية تطوير

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