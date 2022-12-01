فى ختام جولته الميدانية.. محافظ أسوان يعطى مهلة أخيرة للمسئولين بدراو

فى ختام جولة ميدانية متواصلة استمرت على مدار 8 ساعات بمدن وقرى نصر النوبة وكوم أمبو ودراو، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أخيرة للمسؤلين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لتلافي كافة السلبيات التي رصدها بالشوارع الرئيسية والداخلية أثناء زيارته المفاجئة للمدينة، بمرافقة اللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة.

فيما قرر المحافظ إعفاء جميع شاغلي وظيفة نائب رئيس المركز بنطاق المحافظة والإعلان عن شغلها بالطرق القانونية بعد الجولات المفاجئة التي قام بها مؤخرًا والتي أكدت على ضعف الأداء لشاغلي هذه الوظيفة وعدم قيامهم بالمهام المنوطة إليهم بالشكل المطلوب، مكلفًا كمال حلمي رئيس مركز ومدينة دراو بإصدار قرار غلق لمدة أسبوعين لأحد مخابز الطباقي لعدم الالتزام بمواصفات وأوزان الرغيف المنتج، علاوة على مخالفة ضوابط الصحة والسلامة المهنية.

وخلال نفس الجولة، أبدى اللواء أشرف عطية استيائه من سوء حالة مدخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين مع انتشار عربات التوكتوك الغير مرخصة، بالإضافة إلى وجود إشغالات بالشوارع الداخلية للمدينة مما يعوق الحركة المرورية، فضلًا عن ظاهرة النباشين.

وشدد محافظ أسوان على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بالالتزام بخط التنظيم وعرض 8 أمتار لأحد الشوارع الداخلية بإزالة كافة البروز لأحد العمارات السكنية، بجانب إزالة التعدي على الشارع بحوائط منزل قديم مبنى على أرض أملاك دولة.

وكان محافظ أسوان قد أعطى مهلة أخيرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل أمام أصحاب عربات التوك توك التي لا تحمل لوحات معدنية مرخصة، وليس لها ملف بإدارة المرور، حيث سيتم مصادرتها بشكل نهائي في حالة عدم ترخيصها، بالإضافة إلى تفكيكها بالكامل وتحويلها إلى خردة تمهيدًا لطرحها بالمزاد العلني من خلال هيئة الخدمات الحكومية، مع منع المرخص منها من السير في الشوارع والميادين الرئيسية، واقتصار خطوط سيرها بالمناطق الشعبية والقرى والنجوع بألوان واستيكر محدد.