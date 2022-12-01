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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 1-12-2022

مواد البناء
مواد البناء

سجلت أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، ارتفاعات كبيرة منذ بداية الشهر الجاري مع ارتفاع سعر الصرف والذي تجاوز 24 جنيها للدولار بعد أن كان يسجل 19 جنيها نهاية أكتوبر الماضي، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في سعر الحديد والأسمنت وصلت إلى 20 ألف جنيه حسب غرفة مواد البناء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس.

سعر طن الحديد 

رغم تراجع سعر الحديد عالميًا ارتفع سعر طن الحديد في مصر مع بداية الشهر الجاري، وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعره ارتفع إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه، وجاء سعر طن الحديد اليوم في بعض الشركات كالتالي: 

  • ارتفع سعر طن الحديد الاستثمارى إلى 19676.09 جنيه.

سعر جرام الذهب في مصر وفقا للتحديثات الأخيرة للأسعار

  • سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيها.
  • سعر حديد المصريين 19550 جنيها.
  • سعر الحديد من بشاي 19600 جنيها.
  • سعر الحديد من العتال 19550 جنيها.
  • سعر الحديد  من عطية 19000 جنيه.
  • سعر حديد سرحان 19000 جنيه.
  • سعر حديد المراكبي 19550 جنيها.
  • سعر حديد الكومي 19000 جنيه.
  • سعر حديد المعادي 19000 جنيه.
  • سعر حديد العشري 19300 جنيه.

 

سعر الأسمنت اليوم 

  • سعر أسمنت المسلح 1650 جنيها.
  • سعر أسمنت النصر 1615 جنيها.
  • سعر أسمنت الممتاز 1635 جنيها.
  • ارتفع سعر الأسمنت الرمادى إلى 20056.44 جنيه.
  • ووصل سعر الأسمنت المسلح أرض المصنع 1550 جنيها.
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  • وبلغ سعر أسمنت قنا 1340 جنيها أرض المصنع.
  • وسجل سعر أسمنت السويس 1370 جنيها للطن أرض المصنع.
  • بلغ أسمنت السويدى أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن.
  • وبلغ سعر الأسمنت المخصوص 1380 جنيهًا أرض المصنع.
  • وسجل سعر الأسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن أرض المصنع.
  • وسعر الأسمنت حلوان 1390 جنيهًا للطن أرض المصنع.
الحديد الاسمنت الدولار مواد البناء الغرف التجارية طن الحديد حديد عز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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