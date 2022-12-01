مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 1-12-2022

سجلت أسعار مواد البناء، وخاصة سعر الحديد والأسمنت، ارتفاعات كبيرة منذ بداية الشهر الجاري مع ارتفاع سعر الصرف والذي تجاوز 24 جنيها للدولار بعد أن كان يسجل 19 جنيها نهاية أكتوبر الماضي، مما أدى إلى ارتفاعات كبيرة في سعر الحديد والأسمنت وصلت إلى 20 ألف جنيه حسب غرفة مواد البناء.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس.

سعر طن الحديد

رغم تراجع سعر الحديد عالميًا ارتفع سعر طن الحديد في مصر مع بداية الشهر الجاري، وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعره ارتفع إلى ما يقرب من 20 ألف جنيه، وجاء سعر طن الحديد اليوم في بعض الشركات كالتالي:

ارتفع سعر طن الحديد الاستثمارى إلى 19676.09 جنيه.

سعر حديد عز الدخيلة 19650 جنيها.

سعر حديد المصريين 19550 جنيها.

سعر الحديد من بشاي 19600 جنيها.

سعر الحديد من العتال 19550 جنيها.

سعر الحديد من عطية 19000 جنيه.

سعر حديد سرحان 19000 جنيه.

سعر حديد المراكبي 19550 جنيها.

سعر حديد الكومي 19000 جنيه.

سعر حديد المعادي 19000 جنيه.

سعر حديد العشري 19300 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

سعر أسمنت المسلح 1650 جنيها.

سعر أسمنت النصر 1615 جنيها.

سعر أسمنت الممتاز 1635 جنيها.

ارتفع سعر الأسمنت الرمادى إلى 20056.44 جنيه.

ووصل سعر الأسمنت المسلح أرض المصنع 1550 جنيها.