تردد قناة الكأس إكسترا الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك فى كأس العالم 2022

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي، عن تردد قناة الكأس إكسترا الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر.

ويستعد منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لمواجهة منتخب المكسيك اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

ويحتاج المتخب السعودي للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

ويلعب المنتخب السعودي أمام المكسيك اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

تنقل المباراة عبر قنوات:

1 beIN Sports Max

Alkass EXTRA One HD

بي إن سبورتس نقلها عبر القناة المفتوحة

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة القمر: نايل سات 7 درجات غرب

تردد القناة: 11054 - 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

القمر: عرب سات 30.5 درجة شرق

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة الكأس إكسترا على نايل سات 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

االستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكأس إكسترا 2 عربسات