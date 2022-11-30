الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة الكأس إكسترا الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك فى كأس العالم 2022

السعودية
السعودية

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى مصر والوطن العربي، عن تردد قناة الكأس إكسترا الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، والمقامة فى قطر فى الفترة من 20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر.

ويستعد منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد لمواجهة منتخب المكسيك اليوم الأربعاء، على ملعب لوسيل، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

ويحتاج المتخب السعودي للفوز على حساب المكسيك لضمان التأهل للدور المقبل من كأس العالم 2022، كما لديه سيناريو آخر للتأهل يتمثل في التعادل أمام المكسيك وفوز بولندا أمام الأرجنتين أو التعادل أمام المكسيك وفوز الأرجنتين على بولندا بأكثر من 3 أهداف.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

ويلعب المنتخب السعودي أمام المكسيك اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022

تنقل المباراة عبر قنوات:

  • 1 beIN Sports Max
  • Alkass EXTRA One HD
  • بي إن سبورتس نقلها عبر القناة المفتوحة

تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة القمر: نايل سات 7 درجات غرب

  • تردد القناة: 11054 - 12604
  • معدل الاستقطاب : أفقي (H).
  • معدل الترميز : 27500.
  • معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة beIN SPORTS

المنتخب السعودى فى ورطة قبل مواجهة المكسيك الحاسمة بمونديال قطر

  • القمر: عرب سات 30.5 درجة شرق
  • تردد القناة : 12379
  • معدل الاستقطاب : أفقي (H).
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة الكأس إكسترا على  نايل سات 2022

  • القمر الصناعي: نايل سات.
  • التردد: 11919.
  • االستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة الكأس إكسترا 2 عربسات

  • القمر الصناعي: عربسات.
  • التردد: 12245.
  • االستقطاب: رأسي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
الكاس تردد قناة الكأس السعودية والمكسيك كأس العالم كأس العالم 2022

رئيس التحرير

وائل لطفي

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