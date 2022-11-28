المنتخب السعودى فى ورطة قبل مواجهة المكسيك الحاسمة بمونديال قطر

يعيش المنتخب السعودى بقياد الفرنسى هيرفى رينارد أزمة حقيقية قبل مواجهة المنتخب المكيسكى فى الجولة الثالثة بدور المجموعات فى مونديال قطر الذى يستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر القادم.

ويواجه المنتخب السعودى نظيره المكسيكى فى التاسعة مساء بعد غدًا الاربعاء فى مباراة الجولة الثالثة ضمن مباريات المجموعة الثالثة فى دور المجموعات بالمونديال.

ويحتاج المنتخب السعودى لتحقيق الفوز على المكسيك باى نتيجة لضمان الصعود لدور الـ16 دون اللجؤ للدخول فى عملية الحسابات المعقدة.

غيابات المنتخب السعودى أمام المكسيك فى جولة الحسم بالمونديال

وترجع أزمة المنتخب السعودى أمام المكسيك للغيابات العديدة التى يعانى منها الفريق قبل مواجهة المكسيك، حيث يعانى محمد البريك الظهير الايمن من الاصابة فى عضلة الساق، وهناك صعوبة كبيرة فى لحاقة بالمباراة.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نواف العابد فى مباراة المكسيك لشعور اللاعب بالام فى مفصل القدم، وهناك محاولات لتجهيزة لمباراة السعودية،كما يعانى المنتخب السعودى من غياب عبد الإله المالكي لاعب وسط الملعب لتراكم البطاقات الصفراء، ويفاضل هيرفي رينارد بين عبد الله عطيف وعلي الحسن، لاختيار أحدهما لتعويض المالكي.

وكان المنتخب السعودى قد تلقى ضربتين قاسمتين بعد اصابة سلمان الفرج واستبعاده من معسكر الخضر فى الدوحة، واصابة ياسر الشهرانى خلال مباراة الارجنتين فى الجولة الاولى.

وحقق المنتخب السعودى أقوى مباريات الجولة الأولى بالمونديال عندما حقق الفوز على كتيبة الارجنتين بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر أمام بولندا بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة الثالثة بدور المجموعات بمونديال قطر

1ـ بولندا برصيد 4 نقاط

2ـ الارجنتين برصيد 3 نقاط

3ـ السعودية برصيد 3 نقاط

4ـ المكسيك برصيد 1 نقطة

ويعتبر منتخب بولندا هو المنتخب الوحيد فى المجموعة الذى لم يتذوق الخساراة، فيما لم يحقق منتخب المكسيك اى فوز له فى المجموعة.

مواعيد مباريات المجموعة الثالثة بمونديال قطر

تختتم مباريات المجموعة الثالثة بالجولة الثالثة بدور المجموعات بمونديال قطر باقامة مباراتين بعد غدًا الاربعاء فى التاسعة مساءًا، حيث يلتقى المنتخب السعودى مع نظيره المكسيكى على ستاد لوسيل، فيما يواجه المنتخب الارجنتينى نظيره البولندى على ملعب 974.