التحقيق مع عاطل بتهمة حيازة الهيروين والاتجار به فى الجيزة

تجرى النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها مع عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وترويجها بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، فى ضبط عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

وتوصلت تحريات ضباط مديرية أمن الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

وبإعداد كمين للمتهم عقب رصد تحركاته، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.