جامعة مطروح: طفرة ملحوظة في الأبحاث المنشورة بالدوريات العالمية المفهرسة

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الـ57، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، بمقر الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

وفي بداية الجلسة رحب الدكتور مصطفى النجار بالحضور وأعضاء المجلس الموقر، متمنيًا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار لبلدنا العظيم مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات الجامعة في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus في شهر نوفمبر 2022، مشيرًا لوجود طفرة ملحوظة في عدد الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، مما يساهم في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

وهنأ المجلس الدكتورة سهى أمين لتوليها منصب القائم بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بمطروح، كما هنأ المجلس الدكتور أحمد محجوب لمنحه اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية، ومنح الدكتور أحمد عبد الباسط اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الآثار واللغات، ومنح الدكتورة نانسي الساخي اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التمريض، متمنين لجميع أعضاء هيئة التدريس دوام التفوق والرقي.

وأحاط الدكتور مصطفى النجار، المجلس علمًا بخطاب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بشأن جوائز النيل وجوائز الدولة التقديرية وجوائز الدولة للتفوق وجوائز الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢٢، وشروط التقدم للجوائز.

واستعرض المجلس خطاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، المتضمن شكر الهيئة لجهود وتوجيهات الجامعة في إطار البروتوكول الموقع بين الجامعة والهيئة، من أجل المشاركة الفاعلة لكليات الجامعة، حيث ساهمت الجامعة في محو أمية ٣٩٦ مواطنًا خلال دورة يوليو ٢٠٢٢.

ووافق المجلس على منح درجة الليسانس في الآداب والتربية "شعبة معلم التعليم الأساسي" لشعب (اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الدراسات الاجتماعية - اللغة العربية لائحة جديدة - اللغة الإنجليزية لائحة جديدة - الدراسات الاجتماعية لائحة جديدة) دور سبتمبر ٢٠٢٢ للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

كما وافق المجلس على منح درجة البكالوريوس في العلوم والتربية شعبة معلم التعليم الأساسي لشعب (الرياضيات - العلوم - الرياضيات لائحة جديدة - العلوم لائحة جديدة) دور سبتمبر ٢٠٢٢ للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١ ومنح طالبة درجة الماجستير في التربية، ومنح تسعة طالبات بكلية التربية للطفولة المبكرة درجة الدبلوم الخاص تخصص طفل غير عادي فصل ربيع ٢٠٢٢.