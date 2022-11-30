رئيس جامعة كفرالشيخ عن «دكان الفرحة»: نسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اتخاذ الجامعة عدد من الخطوات لدعم طلاب الجامعة والاهتمام بالجانب الإنسانى بجانب التعليم والبحث العلمى.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بمعرض مبادرة «دكان الفرحة» الذي ينظمه "صندوق تحيا مصر" لرعاية طلاب الجامعات المصرية، وبتنظيم المعرض الذي يوفر آلاف القطع من الملابس الجديدة والأحذية والإكسسوارات من أفضل المنتجات وأجودها لطلاب الجامعة مستحقي الدعم والرعاية بعد دراسة حالتهم من خلال صندوق التكافل الطلابي بالجامعة لإدخال البسمة والفرحة على نفوس الطلاب والطالبات، مثمنًا جهود الصندوق التي يسعى من خلالها لتقديم أفضل الخدمات بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وتنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.

وقال الدكتور دسوقي: «نسعى بكل عزم لعبور هذه المرحلة التي تحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية والشعبية من أجل الارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، ووضع مصر فى المكانة التى تليق بها عالميًا وإقليميًا»، مشيدًا بأعمال المشروعات القومية الكبرى والتنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر تحت إدارة القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المعرض افتتحه اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق "تحيا مصر"، والدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولي السابق - المدير التنفيذي لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، وتامر عبدالفتاح، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، ويواصل فتح أبوابه على مدار أربعة أيام أمام الطالبات والطلاب.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، الجهود الكبيرة التي توليها القيادة السياسية في توفير كافة الخدمات للمواطنين من خلال مبادراتها الرئاسية التي تُطلقها للارتقاء بجودة ومستوى حياة المواطنين وتوفير متطلباتهم واحتياجاتهم، مقدمًا شكره لصندوق "تحيا مصر" على مبادراته التي تخدم قطاعًا عريضًا من طلاب الجامعات المصرية، وتسهم في تخفيف العبء عليهم وعلى أسرهم، وأيضًا المبادرات التي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات الذين أُعِدَت لهم دراسات حالة اجتماعية وإسعاد 20 عروسًا، وتجهيزهن للزواج بعدد من الأجهزة الكهربائية والمفروشات، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".