الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مقدم خدمات مهنية: 85% من الموظفين غير سعداء فى عملهم

موظف
موظف

قال حاتم قناوي، مقدم خدمات مهنية، إن الأمان الوظيفي من أهم عوامل السعادة، موضحًا أن هناك فرقًا في العمل بين مديرين وعاملين.

وأضاف قناوي خلال لقائه برنامج «صباح دي إم سي» على فضائية "دي إم سي، أن فرق العمل بين المديرين والعاملين هو أن لكل شخص أهدافه في مصلحة الشركة، وهذا المبدأ يساعد على معرفة المهام المطلوبة من كل فرد، مضيفًا أن مؤسسة جالوب قامت بعمل استبيان عن مدى سعادة الأشخاص بأعمالهم فكانت النتيجة أن 85% غير سعداء في عملهم.

وأضاف مقدم الخدمات المهنية، أن التقدير هو أول عامل من عوامل الاستمتاع بالعمل، والعامل الثاني هو الراتب المجذي الذي يتناسب مع المجهودات التي يقوم بها الموظف في العمل.

وأوضح «قناوي» أن الأمان الوظيفي من أهم عوامل السعادة، لأن معظم العاملين في مصر والعالم لديهم هاجس يشعرهم دائمًا بأنهم مهددون بترك الوظيفة وعلاج هذا يكون من خلال تثبيت الموظف والإدارة العليا تعطيهم وعودًا بأنهم مستمرون بالعمل فهذه الأمور تساعد على زيادة الإنتاجية وتحسين نفسية العاملين بالمؤسسة.

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وائل لطفي

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