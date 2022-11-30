مؤتمر وليد الركراكى: مباراتنا أمام كندا صعبة.. وسنخوض اللقاء بهدف الفوز فقط

قال وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة القدم، إنه يتوقع مباراة صعبة أمام المنتخب الكندي غدا الخميس ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر، مؤكدا أن فريقه سيخوض المباراة من أجل الفوز والتأهل لدور الستة عشر.

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع نظيره الكرواتي سلبيا ثم تغلب على نظيره البلجيكي 2 / صفر، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل في مباراة الغد أمام كندا لحسم التأهل إلى دور الستة عشر بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين منتخبي بلجيكا وكرواتيا.

وقال وليد الركراكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء للحديث عن مباراة الغد أمام المنتخب الكندي الذي تأكد خروجه من الدور الأول :"بكل بساطة ستكون مباراة صعبة، هي مباراة نهائية بالنسبة لنا".

وأضاف :"ندرك أننا سنواجه منتخبا تأكد خروجه بالفعل وليس لديه ما يخسره، وبالتالي سيكافح من أجل الحفاظ على ماء الوجه بالحصول على أول نقطة أو نقاط له في البطولة. كما أننا سنلعب من أجل الفوز، ونحن مستعدون بدنيا وذهنيا للمباراة".

وعن دور سليم أملاح وسفيان أمرابط في الفريق فيما يتعلق باستخلاص الكرة ودفع الهجوم، قال الركراكي :"دخلنا في وتيرة اللعب، والكل يقوم بدوره، فلكل لاعب مركز ودور خاص، وأود أن أتحدث عن عمل يوسف النصيري كمهاجم، أرى أن المدربين ذوي المستويات العالية والذين يتابعون الكرة عن كثب هم الذين يعلمون فقط أنه يقوم بدور هجومي مهم للغاية".

وأضاف: "سفيان يمر الآن بمرحلة حاسمة في مسيرته، وسليم يعاني من ألم في ركبته منذ بداية البطولة لكنه مثابر وقدم مستويات عالية، نحن سعداء وراضون عن مستواه".

وعن رؤيته للدعم الجماهيري الذي تحظى به منتخبات عربية من جانب مشجعي منتخبات أخرى، قال الركراكي :"لست هنا لألعب دور السياسي، نحن هنا ندافع عن المغرب والمنتخب المغربي، نحن كذلك أفارقة، وبالتالي نتمنى أن يرفرف علم الكرة الأفريقية عاليا عبر منتخبات تونس والكاميرون والسنغال وغيرها، وبالتالي يجب أن ندعم كرة القدم الإفريقية".

وأضاف: "في هذه النسخة من كأس العالم علينا بشكل عام أن نكون مستعدين لمواجهة أي فرق كبرى وسنرى في الأيام المقبلة كيف أن للفرق الإفريقية القدرة على التنافس والمشاركة في مباريات عالمية، أما فيما يتعلق بالعرب، فنحن سعداء للغاية بالدعم الذي نحظى به ونحن كذلك نؤازر ونشجع المنتخبات العربية الأخرى".

وعن أهداف المنتخب المغربي في مباراة الغد، قال الركراكي: "علينا التركيز على هدفنا وهو الفوز، لا نريد أن نفكر بنسبة 20 أو 30% في أن نكون راضين بالتعادل، ستكون مباراة صعبة، وهم سيقدمون كل ما لديهم، فليس لديهم ما يخسرونه، وبالتالي سيهاجمون بكامل قوتهم منذ البداية".

وأضاف: "سنخوض المواجهة من أجل الفوز وإذا خضناها بهدف التعادل سيكون هذا خطأ كبيرا، يجب علينا ألا ننشغل بمراقبة المباراة الأخرى بين بلجيكا وكرواتيا كي نقرر مصيرنا، لا نريد أن نقع في فخ التساؤلات والتكهنات، أتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية".