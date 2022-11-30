فؤاد عودة: أوروبا أكثر قارات العالم إصابة بكورونا بعكس إفريقيا (فيديو)

كشف الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية من روما، عن حقيقة ارتفاع إصابات بفيروس كورونا في الدول الأوروبية بعكس الإفريقية.

استمرار متابعة نسب كورونا

وقال عودة، خلال تطبيق سكاي، على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن هناك استمرارًا في متابعة نسب فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث أشارت مستويات الإصابة إلى تغير كبير خلال الأشهر الأخيرة.

الإحصائيات العالمية لنسب كورونا

وأكد أنه على مستوى العالم تم حتى الآن تسجيل 647 مليون مصاب، وتعافى أكثر من 625 مليون شخص، بنسبة 96.6%، وتوفي أكثر من 6.6 مليون شخص بنسبة 1%، ومن أكثر القارات إصابات كورونا هي أوروبا، بواقع 37% من الإصابات العالمية، و37% من نسب التعافي في العالم، كما أن 30% من المتوفيين بالمرض على الصعيد العالمي موجودون في أوروبا.

أكثر الدول إصابة

ونوه رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، بأن أكثر الدول المصابة في أوروبا هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب ارتفاع عدد المسنين بعكس إفريقيا، إذ أنّ 2% من عدد المصابين موجودون في إفريقيا و4% من المتوفين في إفريقيا.

متحورات أوميكرون غير خطيرة

وتابع أنه بناءً على دراسات وأبحاث أثبتت أن متحورات أوميكرون غير خطيرة، كما أصبح فيروس كورونا مثل الإنفلونزا، في أوروبا، فيما يتم التطعيم ضد فيروس كورونا والإنفلونزا في اليوم ذاته، ولا توجد أعراض خطيرة له بعد وصوله إلى الرئتين، حيث يصيب فقط الأنف، والأعراض ذات الصلة بضيق التنفس قليلة.

وأوضح أن إيطاليا وأوروبا قررتا أن يعود الشخص الذي لا تظهر عليه أي أعراض إلى العمل بعد 5 أيام، ولا يوجد هناك خوف من الفيروس مثل أول ظهوره، ولذلك يجب أن نتعايش بأكثر مع كورونا مثله مثل الإنفلونزا حتى تعود الحياة طبيعية مثل الأول.

تطعيمات فيروس كورونا

واختتم أن تطعيمات فيروس كورونا هي سبب رئيسي في تقليل إصابات الفيروس على مستوى العالم، كما قلت نسبة الوفيات بسبب توفر اللقاحات المختلفة.