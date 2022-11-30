الأربعاء 30 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فى حملة مكبرة.. تحرير 31 محضرًا تموينيًا بالإسماعيلية

حملة مكبرة
حملة مكبرة

شدد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، على استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على كل القطاعات الخدمية لمتابعة الحالة الاقتصادية بالشوارع؛ لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بتنفيذ حملات تموينية على المخابز البلدية والمحال التجارية والأسواق العامة بالتعاون مع مباحث التموين، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير ١٢ محضرًا مخالفًا ما بين (عدم إعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، ذبح خارج السلخانة).

كما تم تحرير ١٩ محضرًا لمخالفات تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون الصرف، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة أدوات العجن، توقف عن الإنتاج)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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