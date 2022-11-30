«القومى للحوكمة» يعقد برنامجين تدريبيين حول الموارد البشرية والقيادة الحديثة

عقد المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، برنامجا تدريبيا مكثفا حول "الموارد البشرية"، وبرنامجا تدريبيا آخر بعنوان "القيادة الحديثة الفعالة" للعاملين بهيئة قضايا الدولة، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المعهد والهيئة في مجال تطوير القدرات البشرية.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن برنامج الموارد البشرية المكثف يهدف إلى تحقيق الفهم المتقدم والشامل لوظائف الموارد البشرية الحديثة والمفاهيم القيادية الحديثة لإدارة الموارد البشرية مع إدراك أهمية التكامل بين الوظائف الرئيسية للموارد البشرية، بينما يهدف برنامج القيادة الحديثة الفعالة إلى تنمية المفاهيم الإدارية والمهارات والخبرات لدى القيادات الإدارية وتزويدهم بأساليب القيادة الحديثة ومجالات تطبيقها في الوحدات الإدارية المختلفة، والتأكيد على الوعي الكامل بمسئولياتهم عن تطوير نظم العمل بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

وتتمثل أهم محاور برنامج الموارد البشرية في المفاهيم المعاصرة في إدارة الموارد البشرية، استراتيجيات الموارد البشرية واعداد الهياكل التنظيمية، إعداد بطاقات الوصف الوظيفي، إلى جانب الاعتبارات اللازمة في تقييم الأداء، وضع الأهداف ومؤشرات الأداء، مفهوم المنظومة الجديدة لتقييم الأداء في إطار قانون الخدمة المدنية الجديد، علاوة على خطوات تخطيط الموارد البشرية وتحديد المسار الوظيفي، مفهوم الجدارات والكفاءات الوظيفية وآثاره على العملية الإدارية، تحليل وقياس الاحتياجات التدريبية، وتطوير أداء العاملين.

وفيما يتعلق بمحاور البرنامج التدريبي القيادة الحديثة الفعالة فإن أهمها يتمثل في الفرق بين القائد والمدير، القيادة الرسمية وغير الرسمية والقيادة التحويلية، علاوة على الخصائص والمهارات الشخصية للقائد الفعال، تحليل أنماط الشخصية لفهم الدوافع والحاجات والنظريات السلوكية المختلفة للمرءوسين، فضلا عن كيفية تفويض المرءوسين لمهام العمل وفقاً لأنماط شخصياتهم، وتحديد سلوكيات وطرق تواصل الفريق الفعال وإدارة النزاع بين أعضائه.